Turizm Haftası çerçevesinde turizmin geleceği, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ramazan Bayramı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva, Ramazan Bayramı’nın yurt içi hareketliliği artıracağını belirterek, ‘‘Rusya’dan gelecek olan turist sayısında azalma yok’’ dedi.

Dünya bir yandan Covid-19 salgını ile mücadele ederken, bir yandan da gözler Rusya-Ukrayna Savaşı’nın meydana getirdiği etkilerde. Özellikle Türkiye için önemli bir turist sayısı oluşturan Rusya savaşının etkileri ile birlikte turist sayısında bir azalma olup olmayacağı ise merak konusu.

Rusya Ukrayna savaşı turizmi de etkiledi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Dilbar Guliyeva, yaz ayının gelmesi ile birlikte Türkiye’deki turizm hareketliliğinin nasıl olacağını değerlendirdi. Guliyeva şunları ifade etti:

‘‘Türkiye’ye gelen turistlerin ikisinden biri Rusya veya Ukrayna’dan gelmekteydi. Halen devam eden Ukrayna - Rusya Savaşı söz konusu ülkelerdeki turistleri ciddi anlamda etkilemektedir. Potansiyel turistlerin göçmen olarak sığınma kamplarında kendine yeni hayat kurma mücadelesi mevcut pazarın varlığını ciddi anlamda tehdit etmiş ve belirli anlamda da ortadan kaldırmıştır. Bu da Alanya ve Antalya bölgelerindeki konaklama işletmelerine çok önceden rezervasyon yaptıran, bu bölgelerde ve Türkiye’nin diğer tatil beldelerinde birkaç hafta konaklamaya gelen turistlerin sayısını ciddi anlamda etkilemektedir. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş Ukrayna’dan gelecek olan turistleri ciddi boyutta etkilemiş olsa da Rusya’dan gelecek olan turistleri azaltmamakta aksine her halükârda bu artışı gözlemlemek mümkün olacaktır.’’

‘‘Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılırsa, yerli turistte artış olur’’

Ramazan Bayramı’nın Türk-İslam toplumu için kültürel ve toplumsal öneminin altını çizen Guliyeva, Ramazan Bayramı’nın yurt içi hareketliliği arttırmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tatil sürelerinin uzatılması durumunda özellikle de yerli turist sayısında ciddi artışların olacağı birçok uzman tarafından da ön görülüyor. Bu bağlamda birçok konaklama işletmeleri de özel indirimler ve teşvik edici promosyonlarla kendi müşteri portföyünü çeşitlendirmeye çalışıyor.

En çok Antalya ve Alanya tercih ediliyor

Covid 19 küresel salgını ile birlikte evinde kalmak zorunda olan insanların kum, güneş ve deniz eksenli bir tatil tercihi yanında ekoturizm kapsamındaki turistik faaliyetlerde bulunması bekleniyor. Bu anlamda Türkiye’de Antalya ve Alanya bölgelerinin tatil için en çok tercih edilecek yerler listesinde ilk sıralarda yer alacağını söylemek mümkün.

Turizm sanayisinin kendisini çağın yenilikleri ile donatması gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Guliyeva, teknoloji ile entegre olmuş, turist/tüketici kimliğinin yerine turist/üretici kimliklerinin eğlence olgusu ile birleştirildiği TA-TU-TA gibi projeler ve yaklaşımların yaygın bir şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.