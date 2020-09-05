Rusya’daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti
RUSYA’DA GEÇTİĞİMİZ HAZİRAN AYINDA HAREKETLİLİK YAŞANAN EBEKO YANARDAĞI TEKRAR HAREKETE GEÇEREK KÜL PÜSKÜRTTÜ.
Rusya’da geçtiğimiz Haziran ayında hareketlilik yaşanan Ebeko Yanardağı tekrar harekete geçerek kül püskürttü.
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı’nda yeniden hareketlilik başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın kül püskürtmeye başladığı ifade edilerek, kül bulutlarının 3,5 kilometreye kadar yükseldiği aktarıldı. Bakanlık, şu ana kadar yanardağın yakınında bulunan Severo ve Kurilsk şehirlerinde tehlike oluşturacak bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede sülfat kokusunun da bulunmadığını ifade ederek, bölge nüfusunun olağanüstü bir durumda bilgilendirileceğini açıkladı.
Haziran ayında da hareketlilik gözlenen deniz seviyesinden 4 kilometre yükseklikteki Ebeko Yanardağı’nda ilkbahar mevsiminde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama ile yeryüzüne çıkan lavlar, 5 kilometre mesafeye kadar yayılmıştı.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25