Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Whelan: “Serbest bırakılmam için daha fazlasının yapılmaması beni hayal kırıklığına uğrattı”

Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li eski asker Paul Whelan, CNN’e verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine sitem ederek, “Serbest bırakılmamı sağlamak için daha fazlasının yapılmaması beni büyük hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Rusya-ABD arasında yapılan mahkum takasının ardında Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan diğer bir ABD’li olan eski asker Paul Whelan, CNN’e telefonla verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine sitem etti. Whelan, “Özellikle tutuklanmamın dördüncü yıl dönümü yaklaşırken, serbest bırakılmamı sağlamak için daha fazlasının yapılmaması beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. İşlemediğim bir suçtan tutuklandım. Neden hala burada oturduğumu anlamıyorum" dedi.

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner’ın serbest bırakılmasından memnun olduğunu söyleyen Whelan, işlerin yolunda gittiğine, hükümetlerin müzakere ettiğine ve çok yakında bir şeyler olacağına inandırıldığını aktardı. ABD-Rusya arasındaki Griner ve Rus silah tüccarı Viktor Bout takasına dahil edilmemesine şaşırıp şaşırmadığı sorusuna ise Whelan, buna şaşırdığını ifade etti.

“Bana yönelik muamele diğer hapishanelerde casusluktan tutuklu olanlardan çok farklı”

Tutukluğunu ABD’ye yönelik bir siyasi şantaj olarak nitelendiren Whelan, Kendisinin Griner’den farklı bir kategoride değerlendirildiğinin farkında olduğunu belirterek, “Benim diğer suçlulardan her zaman daha farklı bir seviyede olduğumu düşündüler ve her ne sebeple olursa olsun, burada bir Batı ülkesinden yine casuslukla suçlanan başka bir kişiden farklı muamele görüyorum. Yani ikimiz de casusluk için burada olsak da bana ondan çok farklı davranılıyor ve bana yönelik muamele diğer hapishanelerde casusluktan tutuklu olanlardan çok farklı” dedi.

Hapis cezasının bitmesine 12 yıl kaldığını belirten Whelan, ABD’ye geri dönemeyeceğinden endişe duyduğunu dile getirdi. Whelan, Başkan Joe Biden ve yönetiminin "bu noktada ödemeleri gereken bedel ne olursa olsun beni eve götürmek için ellerinden gelen her şeyi yapacağını" umduğunu aktardı.

“Asla pes etmeyeceğiz”

Biden, yapılan mahkum takasında seçim şanslarının olmadığını ifade ederek, "Ne yazık ki, tamamen gayri meşru nedenlerle Rusya, Paul’ün davasına Brittney’nin davasından farklı davranıyor. Henüz Paul’ün serbest bırakılmasını sağlamayı başaramamış olsak da pes etmiyoruz. Asla pes etmeyeceğiz” dedi.

Whelan, 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

ABD, İrlanda, İngiltere ve Kanada vatandaşı olan eski asker Whelan, bir istihbarat operasyonuna karıştığı iddiasıyla Rus yetkililer tarafından Aralık 2018’de başkent Moskova’daki bir otelde gözaltına alınmıştı. Whelan, hakkında casusluk suçlamasıyla açılan davada Haziran 2020’de mahkum edildi ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’li yetkililer, ABD’nin müzakere çabalarına rağmen Rusya’nın onu serbest bırakmayı reddettiğini belirtti.