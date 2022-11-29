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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı.
Genel 29.11.2022, 10:42
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan gıda krizi riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin çabalarıyla oluşturulan tahıl koridorundan bugüne kadar 501 gemi ile 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı.