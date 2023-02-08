Rusya, Türkiye’ye bir kurtarma ekibi daha gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Türkiye’deki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları için bir ekibin daha gönderilmesi talimatı verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un Türkiye’ye ek arama-kurtarma ekibi gönderme talimatı verdiği duyuruldu. Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla Türkiye’ye ek olarak kurtarma ekibi gönderilecek. Ekipler, acil durum bölgesine uçuş için hazırlıklarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı. İlave ekibin sayısı hakkında bilgi verilmedi.

"Kahramanmaraş’taki Rus ekibinin bir kısmı, Hatay’daki enkaz bölgesine gönderildi"

Diğer yandan, Rusya’dan Kahramanmaraş’a bölgesine geçtiğimiz günlerde gönderilen kurtarma ekipleri tüm güçleriyle enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık açıklamasında, "Kahramanmaraş’ta görev yapan Rus kurtarma ekiplerinin bir kısmı, enkaz altında olduğundan şüphe edilen 1 kadın ve 2 çocuğun durumunu incelemek için Hatay’daki enkaz bölgesine gönderildi. Bakanlık ekipleri Hatay’a ulaştıktan sonra ailenin kurtarılması için çalışmalara başlayacak" denildi.