Rusya müzakere heyeti İstanbul’a geldi

İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul’a geldi.

İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.