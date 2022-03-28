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Rusya müzakere heyeti İstanbul’a geldi
İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul’a geldi.
Genel 28.03.2022, 16:30
İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul’a geldi.
İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyetini taşıyan uçak saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.