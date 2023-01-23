Rusya, Kırgızistan’da 9 okul inşa edecek

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ulanbek Mambetakunov, Rusya’nın Kırgızistan’da 9 okul inşa edeceğini açıkladı.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ulanbek Mambetakunov, Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Rusya hükümeti arasında eğitim dili Rusça olan ortak eğitim kurumlarının oluşturulması ve işletilmesi anlaşma taslağının görüşüldüğü parlamento oturumunda konuştu. Rusya’nın, Kırgızistan’da 9 okul inşa edeceğini ifade eden Mambetakunov, bu okulların müdürlerinin Kırgız tarafın onayı ile Rusya vatandaşlarından atanacağını aktardı. Mambetakunov, söz konusu okulların Çuy, Isık Göl, Oş, Batken ve Talas bölgelerinin yanı sıra başkent Bişkek, Celalabad ve Narın şehirlerinde inşa edileceğini kaydetti.

Okulların hizmete girme süresinin 3 yıl olduğuna işaret eden Mambetakunov, bir okulun maliyetinin 450 milyon ruble (6 buçuk milyon dolar) olduğu bilgisini paylaştı.