Rusya Japon Denizi’nden seyir füzesi fırlatıldığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri tatbikat kapsamında Japon Denizi’ndeki bir Rus denizaltısından Kalibr seyir füzesi fırlatıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, düzenlenen bir askeri tatbikatta Japon Denizi’ndeki bir Rus denizaltısından Kalibr seyir füzesi fırlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, su altından fırlatılan füzenin, Rusya’nın doğusundaki Habarovsk bölgesinde, bin kilometre uzaklıkta bulunan bir eğitim alanındaki hedefi başarıyla vurduğu kaydedildi. Açıklamada, tatbikata ayrıca ülkenin Rus Pasifik Filosu’na ait gemi, savaş uçağı ve insansız hava araçlarının da katıldığı belirtildi.

Ukrayna’da da kullanılıyor

Rusya’nın Karadeniz’deki gemi ve denizaltılardan Ukrayna’yı hedef aldığı Kalibr füzeleri, ülkenin uzun menzilli seyir füzesi olarak biliniyor. Turbo motora sahip Kalibr füzeleri, yüksek menzilleriyle hem kara hem deniz hedeflerini vurmak üzere kullanılıyor.