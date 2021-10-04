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Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zirkon hipersonik füzesinin Barents Denizi’nde ilk defa bir nükleer denizaltıdan ateşlendiği ifade edildi.

Genel 04.10.2021, 11:23
Rusya ilk kez nükleer denizaltıdan Zirkon güdümlü balistik füze fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zirkon hipersonik füzesinin Barents Denizi’nde ilk defa bir nükleer denizaltıdan ateşlendiği ifade edildi.

Rusya, geliştirilmesine öncelik verdiği balistik füzelerin en önemlilerinden olan "Zirkon" hipersonik füzesini denedi. Zirkon hipersonik füzesinin, Barents Denizi’nde Severodvinsk nükleer denizaltısından ateşlenen denizaltının başarılı bir şekilde test edildiği aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Donanması’na ait Severodvinsk nükleer denizaltısından ilk kez bir Zirkon hipersonik balistik füze test edildi” denildi. Füzenin belirlenen hedefi vurduğu ifade edilerek, "Atış, Barents Denizi sularından başka bir deniz hedefine gerçekleştirildi. Objektif kontrol verilerine göre, belirlenen hedef vuruldu" açıklaması yapıldı.

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