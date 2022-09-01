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Rusya Ankara Büyükelçiliğinden Gorbaçov için yas defteri
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak.
Genel 01.09.2022, 18:35
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak.
Rusya Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak. 3 Eylül Cumartesi günü saat 09.00-15.00 arasında açılacak yas defterine başsağlığı mesajları, ankara@yandex.ru adresinden de gönderilebilecek.
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