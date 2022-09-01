Rusya Ankara Büyükelçiliğinden Gorbaçov için yas defteri

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak.

Rusya Ankara Büyükelçiliği tarafından SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov’un ölümüyle ilgili yas defteri açılacak. 3 Eylül Cumartesi günü saat 09.00-15.00 arasında açılacak yas defterine başsağlığı mesajları, ankara@yandex.ru adresinden de gönderilebilecek.