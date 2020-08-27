Rusya, 1961’de atılan nükleer bombanın görüntülerini yayınladı

Rusya, 1961 yılında Kuzey Kutbunda fırlattığı ve tüm dünyaya korku saçan Çar Bombası’na ait görüntüleri bir belgesel ile dünya kamuoyuyla paylaştı.

Rusya, 30 Ekim 1961’de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda dünyanın en büyük nükleer bombası olan ‘Çar Bombası’nı test etmişti. 50 megaton ağırlığında olan ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasından 3 bin 333 kat daha etkili olan, Rus ordusu tarafından RDS-220 olarak tanımlanan ve kamuoyu tarafından ‘Çar Bombası’ olarak bilinen nükleer bomba 5 şiddetinde depreme yol açmış, açığa çıkan radyasyon ise Norveç’e kadar dağılmıştı. Rusya’nın nükleer enerji kurumu Rosatom’ın 75’inci kuruluş yılı şerefine hazırlanan belgeselde Çar Bombası’na ait görüntüler yer aldı. Bombanın atılmasıyla birlikte toz bulutunun 67 kilometre kadar yayıldığı anlatılırken, bombanın ABD ile Sovyetler Birliği arasında yaşanan soğuk savaşa karşılık üretildiği ve testlerin başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüntüler dehşet saçtı

Belgeselde yayınlanan görüntülerde ilk olarak uzmanlar bomba üzerinde çalışırken görüntülendi. Ardından bomba tren vagonuna yüklenerek Severny adasına sevk edildi. Burada yapılan çalışmalar ile bomba atılmaya hazırlandı. Son olarak bir uçağa yüklenen bomba okyanus sularına bırakıldı. Uçaktan bırakılan bombanın paraşüt ile iniş yaptığı ve patlama anının birçok noktadan net bir şekilde izlenebildiği görüldü. Bombanın testi sırasında Sovyetler Birliği’ndeki askeri kademenin tatbikatı koordine ettiği görüntüler de yer aldı. Hazırlanan ve Rosatom’un sosyal medya hesaplarında yayınlanan belgesel kısa sürede tüm dünyadan milyonlarca kez izlenirken bu bombanın tarihin en büyük bombası olma özelliğini hala koruduğu aktarıldı. Sovyetler Birliği, ABD ve İngiltere arasında 1963 yılında imzalanan ‘Kısmi nükleer test yasağı’nın ardından Çar Bombası kullanımdan çıkarılarak envanterden çıkarıldı.