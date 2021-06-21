Ruslar engel tanımadı

Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya Expo Center’da gerçekleştirildi. 100 tekstil üreticisi marka ile 30 ülkeden gelen yaklaşık dört bin hazır giyim alıcısının bir araya geldiği fuarda, uçuş yasağının yaşandığı dönemde olmasına rağmen farklı ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelen Rus alıcılar dikkat çekti.

İki yıl aradan sonra Antalya’da gerçekleştirdikleri ilk fuar ile üretim kontağını çevirdiklerini belirten Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30 ülkeden yaklaşık dört bin hazır giyim alıcısını ağırladık. Sonbahar-kış ürünlerinden oluşan yeni modeller çok beğenildi. Yoğun bir satış gerçekleşti. Yıl içinde devam edecek tekrar satışlarıyla birlikte yaklaşık 40 milyon dolarlık bir ciro hedefliyoruz. Bu sayede kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı sektörleri ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdama da katkı sağlıyoruz” dedi.

Pandemi nedeniyle Rusya ile yaşanan uçuş yasağına denk gelen fuarın Ruslar için de çok büyük önem taşıdığını belirten Eraslan, daha önce yaşanan uçak krizinde olduğu gibi farklı ülkeler üzerinden aktarma yaparak gelen Rus tekstilciler olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak Sofya, Dubai ve Bakü aktarmalı gelen 450 Rus hazır giyim alıcısını Antalya’da ağırladıklarını anlatan Eraslan, “Ruslar bizden, biz Ruslar’dan vazgeçmiyoruz. Böyle bir dönemde 450 Rus tekstilciyi ağırlamak hem bizler hem de üretici markalarımızı açısından büyük moral oldu. Yuna Sabanchieva adlı bir kadın misafirimiz, Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nden yola çıkarak sırasıyla Moskova, Sofya, İstanbul ve Antalya’ya uçuşlarıyla 4 aktarma yaparak geldi. Bu bizi çok mutlu etti ve kendisini özel olarak ağırladık. Diğer Rus misafirlerimizi de bizimle birlikte oldukları için çeşitli promosyonlarla ödüllendirdik” dedi.

Antalya fuarı kapsamında bir ilki de gerçekleştirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, 100 tekstil üreticisinin fiziki olarak katıldığı fuarı, online fuar ile birleştirdiklerini söyledi. Yaptıkları online toptan satışlar kapsamında yüzlerce markanın yeni sezon ürünlerini sattıklarını belirten Eraslan, “Antalya’ya gelemeyen alıcılara bu sayede alışveriş imkanı sağladık. Fuar özelinde oluşturulan modellere ve diledikleri modellere ulaşabildiler. Binin üzerinden tekil alıcı ile alışveriş gerçekleştirildi. Fuardaki online satışlar toplam hacimde yüzde 20’lik bir pay aldı” dedi.

Pandemi nedeniyle yaşanan seyahat kısıtlamalarında iş hacimlerinin düştüğünü, ancak güçlü alt yapıları sayesinde bu süreci fırsata çevirmeyi başardıklarını da ifade eden Eraslan, “Çalışmalarına başladığımız toptan online satış kanalımızı güçlendirdik. Teknik ve profesyonel açısından büyük bir yatırım yaptık. Türkiye’nin en güçlü online satış kanalını hayata geçirdik” dedi.

Online üzerinden uluslararası iş birlikleri de yapmayı hedeflediklerini belirten Hikmet Eraslan şunları söyledi:

“Sadece tekstil değil, tüm ihtiyaç ürünlerini pazarlayabilecek bir online sistem kurduk. Öncelikle Afrika’yı hedefleyerek bu alanı geliştirdik. Afrika ülkelerinin Laleli ve Osmanbey’e ilgisi var. Afrika’nın güçlü online siteleriyle iş birlikleri yaparak onlarla güçlerimizi birleştirip katma değeri yüksek Türk ürünlerini yeni pazarlara taşıyacağız”.