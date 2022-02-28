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Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek zorunda kaldı
Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
Genel 28.02.2022, 21:21
Türk Hava Sahasından geçerek İtalya’nın Verona kentine gitmekte olan Rus uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanına iniş yaptı.