Rus yangın söndürme uçağı İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem sonrası Türkiye’ye gönderilen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı ile İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun Limanı’nda başlayan yangına müdahaleye devam ediliyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deprem sonrası Türkiye’ye gönderilen Be-200 tipi yangın söndürme uçağı ile İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale edildiğine dair görüntüler paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada, uçağın dün 6 sorti yaparak 60 ton suyla yangına müdahale ettiğini aktararak, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı Be-200 amfibi uçak, depremin ardından İskenderun Limanı’nda çıkan yangına müdahale etti. Uçak 6 sorti yaparak 60 ton su bıraktı" denildi.

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş’a gönderilen Rus arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına dair görüntüler de paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kurtarma ekiplerinin insansız hava araçlarıyla geniş bir alanda çalışma yaptığı görüldü.