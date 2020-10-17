Rus turistlerin Kapadokya aşkı
TÜRKİYE'NİN PERİBACALARI, SICAK HAVA BALON TURLARI, KAYA KİLİSELERİ VE YER ALTI KENT YERLEŞİMLERİ İLE EN ÖNEMLİ TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN KAPADOKYA BÖLGESİNİ ZİYARET EDEN RUS TURİSTLER BÖLGEDEN FOTOĞRAF ÇEKİNMENDEN AYRILMIYOR.
Türkiye’nin peribacaları, sıcak hava balon turları, kaya kiliseleri ve yer altı kent yerleşimleri ile en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesini ziyaret eden Rus turistler bölgeden fotoğraf çekinmenden ayrılmıyor.
Rusya’dan Kapadokya bölgesini ziyaret etmek için gelen Rus turistler sabahın ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonlarını fotoğraf stüdyosu gibi kullanmaları dikkatlerden kaçmıyor. Avanos’ta fotoğrafçılık yapan Burak Yıldırım, Rus turistlerin kendileri ile aylar öncesinden randevulaştığını ve sabahın ilk ışıklarıyla sıcak hava balonları ile fotoğraf çekinmek için bölgeyi ziyaret ettiklerini ifade etti. Yıldırım, “ Kapadokya bölgesini ziyarete gelen özellikle Rus turistler günün ilk ışıklarıyla havalanan sıcak hava balonları ile fotoğraf çekinmek istiyor. Yanlarında getirdikleri kostümleriyle bu anlarını ölümsüzleştiren Rus turistler ülkelerinde de Kapadokya bölgemizi tanıtıyorlar” diye konuştu.
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