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Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus Donanması’na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Genel 23.12.2020, 14:46
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Rus Donanması’na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.
Ege Denizi’nden bugün saat 12.30’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması’na ait RFS 911 borda numaralı mayın tarama gemisi Ivan Golubets ile SB-739 borda numaralı askeri römorkörü saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen gemiler, Nara Burnu’ndan ilerleyerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.Rus savaş gemisi ve askeri römorkörünün boğazı geçişlerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
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