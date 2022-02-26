Rus saldırısı sonrası Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye geliyor

Rus saldırısı sonrası can güvenliğini korumak için Ukraynalı vatandaşlar Türkiye’ye gelmeye devam ediyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya yapmış olduğu saldırı sonrası canı güvenliğini korumak için Ukraynalı ve Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşlar Kırklareli Dereköy Sınır Kapısından ülkeye girişi yapıyor. Ukrayna’da yaşanan Türk vatandaşları ise aileleri ile sınır kapsında buluştu.

Dereköy Sınır Kapısında 60’a yakın otomobilin giriş yaptığı gözlemlendi. Çok korktuklarını dile getiren Dmitry Yarasova, Türkiye’ye giriş yaptıklarını güvende olmanın huzurunu yaşarken vatanlarını ve geride bıraktıkları yakınları için üzüntü yaşadıklarımı söyledi.