Rus ordusunun yıktığı Okhtyrka Termik Santrali görüntülendi

Ukrayna’nın Okhtyrka kentinde bulunan termik santral Rus ordusu tarafından yok edilmesinin ardından görüntülenirken, kullanılamaz hale gelen termik santral nedeniyle bölge sakinlerine elektrik sağlanamıyor.

Rus ordusu tarafından yıkılan Ukrayna’nın Okhtyrka kentinde bulunan termik santral görüntülendi. Termik santralin yıkılması nedeniyle bölge sakinlerine elektrik sağlanamıyor. Ukrayna’da sonbahar mevsiminin başlamasıyla hava sıcaklıklarının düşmesi beklenirken, elektrikten ısı ihtiyacını karşılayan bölge sakinlerinin zor bir kış geçireceği tahmin ediliyor.

Ukrayna hükümetinin Okhtyrka Termik Santralinin yeniden inşası için 2 milyon dolar ayırdığı ancak henüz bir çalışma başlatmadığı öğrenildi.

Rusya- Ukrayna savaşında geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında Okhtyrka Termik Santraline saldırılar düzenlenmişti. Rus ordusunun hava saldırılarına maruz kalan termik santral kullanılmaz hale gelirken, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise kaybolmuştu.