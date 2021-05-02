banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Kartal şampiyonluğa uçuyor!
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Hakan Altun'dan ilk açıklama: Uzun süre dinlenmem gerekecek
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı
Çin sözünü tutmadı, bize gelecek aşıları kendi vatandaşına yaptı

Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" gemisi boğazdan geçti

İstanbul Boğazı’ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Genel 02.05.2021, 08:24
4
Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" gemisi boğazdan geçti

İstanbul Boğazı’ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40’ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı “Admiral Makarov” isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?