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Rumelifeneri halkının otobüs tepkisi

İstanbul’un gözde turistik bölgelerinden biri olan ve dört bir yanı ormanla kaplı, Karadeniz kıyısında bulunan Rumelifeneri köyü halkı, İETT otobüslerinin yetersiz olmasından kaynaklı olarak ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyor. Yetkililerin duruma el atmasını isteyen köy sakinleri, neredeyse her saat otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Genel 04.04.2022, 09:55
Rumelifeneri halkının otobüs tepkisi

İstanbul’un gözde turistik bölgelerinden biri olan ve dört bir yanı ormanla kaplı, Karadeniz kıyısında bulunan Rumelifeneri köyü halkı, İETT otobüslerinin yetersiz olmasından kaynaklı olarak ulaşımda büyük sıkıntılar yaşıyor. Yetkililerin duruma el atmasını isteyen köy sakinleri, neredeyse her saat otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sarıyer Rumelifeneri köyünde yaşayan vatandaşlar uzunca bir süredir ulaşımda büyük problem yaşıyorlar. Köy sakinleri işlerine gitmekte zorlanırken, çocuklar da okullarına yetişememek konusunda şikayetçi. Otobüslerin yetersiz sayıda olduğunu, olan otobüslerin de sürekli arızalanıp iptal edildiğini söyleyen köy sakinleri, yetkililerin bu duruma bir çözüm üretmesini istiyor.

Rumelifeneri köyünde yaşayan ve kışın büyük zorluklarla ulaşımını sağlayan Sümeyye Deniz, “Burası Karadeniz bölgesi olduğu için kışları çok soğuk oluyor. Çocuklarımız erken saatte okula gidiyorlar. Burada tabii sadece ilkokul olduğu için, 4. sınıfa kadar çocuklar var. Diğerleri Sarıyer merkezde bulunan okullara gidiyorlar. Çocuklar sabah erken saatlerde, 7’de ya da 8’de otobüs durağına geldiklerinde otobüs seferlerinin iptal olduğunu bizlere söylüyorlar. Otobüs olmadığı zaman, çocuklar burada böyle soğukta üşüyorlar. Sarıyer’deki çocuk bir saatte gelebileceği yolu iki saatte ancak gelebiliyor. Bu gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bunu çok dile getirdik, İBB’ye defalarca müracaat ettik ama bir sonuç alamadık. Bunun artık çözülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Köyde yaşayan ve sürekli iptal olan seferlerden artık mağduriyetin ötesinde bir durum yaşadığını söyleyen Sevinç Altın ise “Muhtarımız Serkan Gerçek ile birlikte defalarca İBB’ye bildirimde bulunduk, yazılar gönderdik ve ben artık 153’ü aramaktan bıktım. Ellerindeki hazır mesajı insanlara gönderiyorlar. Bizim ’150’ hattından başka hiçbir toplu taşıma hattımız yok. 150 hattı, Hacıosman’dan üç tane iptal yediği zaman, o otobüsleri bekleyen insanlar öyle mağdur oluyor. Bu iptaller eklendikten sonra okula giden çocuklar mağdur, insanlar mağdur; doktora yetişemiyoruz, çocuklarımız etütlere ya da derslere yetişemiyor ve dersten çıktıklarında da evlerine iki gelmeleri iki saatin üstünde sürüyor. Ve biz zengin insanlar değiliz, orta halli insanlarız. Çocuklarımıza özel araç veremiyoruz ya da okul servislerine bindiremiyoruz. Otobüsleri kullanmak zorundayız. Ama hiçbir şekilde sesimizi duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

Oğlunun ulaşım konusunda yaşadığı zorluklardan dolayı, işini bırakmak zorunda kaldığını Eleman Keklik, “Dün ben otobüse binmek için burada tam bir buçuk saat bekledim ve peş peşe iki tane iptal oldu. Sarıyer’e gittim ama Sarıyer’den de dönemedim. Yine bir buçuk saat bekledim, iki sefer iptal oldu. Benim oğlum şu an askerde ama geçen yıl işini bırakmak zorunda kalmıştı. Çünkü otobüse binemiyor, devamlı seferler iptal ediliyor. Akşam gelirken taksi kullanmak zorunda kalıyordu, sabah da hep geç kaldı. Daha sonra mecburen işini bırakmak zorunda kaldı. Çok mağduruz ve çok şikayetçiyiz” diye konuştu.

Rumelifeneri köyü Muhtarı Serkan Gerçek yaşanan mağduriyeti ilgili mercilere sürekli ilettiğini ama hiçbir karşılık bulamadığını söyledi.

İptal seferlerin çok büyük sorunlara yol açtığını anlatan Gerçek, "Eskiden bir iki iptal olan seferler, şu an günaşırı üç dört iptale çıkmış durumda. Çocuklarımız okula giderken okul saatlerini kaçırıyorlar. Kadınlar hastane randevularını kaçırıyorlar. Çalışanlar iş saatlerini kaçırıyorlar. Özellikle çocuklar tamamen mağdur olmuş durumda. Sabahın bir saatinde beni arayarak, ’Serkan Abi ben otobüse binemedim, ne yapacağız, müdürü arayalım, siz yardımcı olur musunuz’ diyorlar. Hastaneye gidecek olanlar da bu iptallerden dolayı randevularını kaçırıyorlar. Benim köyümün vatandaşı yoğunluktan dolayı da, bu otobüslere binemiyor. Biz; genel müdür, müdür yardımcıları, daire başkanları ulaşabileceğimiz her yere ulaştık. ’Yapacağız ya da halledeceğiz dendi fakat hiçbir şey olmadı. Buradaki vatandaşların mağduriyetlerini gidereceksiniz! Eski hurda otobüslerle değil, yeni otobüslerle buraya hizmet vereceksiniz. Bu rezillikten, ki durum gerçekten rezillik halini aldı Şu gördüğünüz kalabalıktaki herkes beni arayıp; ’Muhtarım biz gidemedik, ulaşamadık, dönemedik, gelemedik’ diyorlar. Telefon açtıkları an biliyorum ben zaten, başka bir problemimiz yok. Sorunumuz bundan ibaret.”

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