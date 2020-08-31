Rumeli Kavağı’nda balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazır
KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE SEZONU ERKEN KAPATAN BALIKÇILAR, 1 EYLÜL İTİBARIYLA KALKACAK AV YASAĞI ÖNCESİ SON HAZIRLIKLARINI BİTİRDİ. YENİ SEZON İÇİN AĞLARINI ONARAN BALIKÇILAR GECE SAATLERİNDE “VİRA BİSMİLLAH” DİYECEK. HAZIRLIKLAR HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.
Korona virüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla kalkacak av yasağı öncesi son hazırlıklarını bitirdi. Yeni sezon için ağlarını onaran balıkçılar gece saatlerinde “Vira Bismillah” diyecek. Hazırlıklar havadan da görüntülendi.
Türkiye’de 15 Nisan’da başlayan genel av yasağı, Akdeniz’de 15 Eylül’de, diğer denizlerde 1 Eylül’de sona erecek. Sarıyer’deki Rumeli Kavağı Balıkçı Barınağı’nda "Vira Bismillah" diyecek olan balıkçılar yeni sezon için ağlarını onarıyor. Korona virüs sürecinde denizlerdeki sakinlik nedeniyle geçen yıllara göre daha çok balık beklediklerini ifade eden balıkçılar, yeni sezondan beklentilerinin büyük olduğunu belirtti.
“Bu sene geçen senelere nazaran daha iyi olur”
Hazırlıklarını tamamlayan bir balıkçı, “Allah nasip ederse ekmeğimizin peşindeyiz. Çalışacağız, deniz de iyi görünüyor. İnşallah bu sene geçen senelere nazaran daha iyi olur. Ailelerimizde insanlarımız da neşeli olur. Nisan’dan beri yasak vardı, balık biraz iyi görünüyor. Ama denize çıkmadan bir şey diyemeyeğimiz. Biz ufak balıkçıyız, ağımızı atarak yapmaya çalışacağız. Allah ne nasip ederse onu tutacağız” dedi.
Öte yandan, hazırlıklar havadan da görüntülendi.
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