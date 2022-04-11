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Ruhani liderler ve başkonsoloslar İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında buluştu

İstanbul Valiliği tarafından Çırağan Sarayı’nda Ruhani Liderler ve Diplomatik Temsilciler İftar Programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna ile Rusya arasındaki krize ilişkin açıklamalarda bulunarak “Savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları bu süreçte ülkemizde ağırlıyor, daha fazla sivilin zarar görmemesi için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için her iki tarafın da hassasiyetlerini gözeten, hakkaniyetli bir yaklaşımla itidalden yana olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Genel 11.04.2022, 00:05
Ruhani liderler ve başkonsoloslar İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında buluştu

İstanbul Valiliği tarafından Çırağan Sarayı’nda Ruhani Liderler ve Diplomatik Temsilciler İftar Programı düzenlendi. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna ile Rusya arasındaki krize ilişkin açıklamalarda bulunarak “Savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları bu süreçte ülkemizde ağırlıyor, daha fazla sivilin zarar görmemesi için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için her iki tarafın da hassasiyetlerini gözeten, hakkaniyetli bir yaklaşımla itidalden yana olmayı sürdüreceğiz” dedi.

İstanbul Valiliği tarafından Çırağan Sarayı’nda Ruhani Liderler ve Diplomatik Temsilciler İftar Programı düzenlendi. İftar programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, ruhani liderler, başkonsoloslar, il ve ilçe protokolü ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Eyüpsultan Camii İmam Hatibi Erhan Mete’nin Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar duası ile başlayan programda İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, yemek duası yaptı.

“İstanbul, farklı inançlara ait mabetlerin bir arada olduğu rüya kentidir”

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Kıtaların, kültürlerin ve inançların buluşma noktası İstanbul’da, iftar sevincimizi sizlerle paylaşıyor olmaktan bahtiyarım. Sözlerimin başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her birinize en kalbi selamlarını iletiyorum. Ramazan, yine kalplere ve vicdanlara esenlik veren bir muştuyla geldi. Hanelerimiz bu kutlu misafir için şenlendi ve mabetlerimiz, bu güzel buluşma için süslendi” dedi.

Salgın nedeniyle iftarların iki yıl buruk geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Hamdolsun bu Ramazan yeniden iftar sofralarımız kardeşlik halkalarına dönüştü ve Ramazan iklimini tam anlamıyla hissedebiliyoruz. İftar sevincimize ortak olan, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan tüm misafirlerimize davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyor, Sayın Vali Yerlikaya başta olmak üzere İstanbul Valiliğimizi ev sahipliği için kutluyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “İnsanlık tarihinde bir mücevher gibi parlayan İstanbul, asırlar boyu farklı inançlara ait mabetlerin bir arada olduğu rüya kentidir. Bir arada yaşama kültürünün eşsiz ilham kaynağıdır. Burada camiler, kiliseler ve sinagoglar yüzyıllardır aynı caddede, aynı sokakta yan yana yükselmektedir. Bugün bizler milletimizin medeniyet yolculuğunu maziden atiye uzanan sağlam bir köprü olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde geçmişten aldığımız hazineyi geleceğe taşımanın mücadelesini veriyoruz. Politikalarımızı da maziden aldığımız ilhamla belirliyoruz” dedi.

“Daha fazla sivilin zarar görmemesi için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz”

Ukrayna-Rusya arasındaki kriz hakkında da açıklamalarda bulunan Oktay, “Özellikle Cumhurbaşkanımız gerek bölge gerek dünya liderleri ile sürekli görüşme içinde oldu ve olmaya devam ediyor. Biz insani trajedileri mağdurun ten rengine, göz rengine ya da saç rengine göre ayırmıyoruz. Myanmar’da, Suriye’de, Yemen’de yaşananlar yüreklerimizi ne kadar yaraladıysa, Ukrayna’da yaşanan insani dram da aynı şekilde içimizi acıtmaktadır. Savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları bu süreçte ülkemizde ağırlıyor, daha fazla sivilin zarar görmemesi için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için her iki tarafın da hassasiyetlerini gözeten, hakkaniyetli bir yaklaşımla itidalden yana olmayı sürdüreceğiz. Birliği, beraberliği pekiştiren Ramazan ayının tüm insanlık için daha huzurlu bir geleceğin müjdecisi ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Bu iftar sofrasında bizleri buluşturan ve günlük hayatımızda da müşahede ettiğimiz kardeşlik ikliminin kıymetini bilelim. Toplumun tüm kesimleri arasında dayanışmayı ve kardeşliği yaymaya devam edelim” dedi.

“İftar sofralarımız aynı zamanda bizlerin gönül sofralarıdır”

Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek konuşmasına başlayan Vali Yerlikaya, “Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ay olan mübarek Ramazan-ı Şerif, biz Müslümanların hem inancında hem de kalbinde çok müstesna bir yere sahiptir. Ramazan’da bir ay oruç tutarız, yolda kalana, dara düşene, fakire fukaraya yardım ederiz. Ekmeğimizi bölüşürüz. İftar sevinçlerimizi paylaşırız. Çünkü iftar sofralarımız aynı zamanda bizlerin gönül sofralarıdır” dedi.

İstanbul’un, insana ve inanca saygının kadim merkezi olduğunu belirten Vali Yerlikaya, “Bu İstanbul ki, yedi tepesiyle sadece şehrimizi değil, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun herkesi kucaklamış, kuşatmıştır. İstanbullular, komşusunun kutsal günlerini saygıyla kutlamış, birbirlerini tebrik etmiştir. Sevginin, kardeşliğin ve barışın sembolü İstanbul’umuzun kültür ve inanç mirasına layıkıyla sahip çıkmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Musevi vatandaşlarımızın Pesahı ve Hıristiyan vatandaşlarımızın Paskalyasını idrak edeceğiz. Bu vesileyle, Musevi hemşehrilerimizin Pesahı ile Hıristiyan hemşehrilerimizin Paskalya bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İstanbul’da var olan birlikte yaşama kültürünün geçmişte olduğu gibi bugün de barış ve kardeşliğin harcını oluşturacağını vurgulayan Vali Yerlikaya, “Bizleri aydınlık geleceğe taşıyacak en önemli gücümüz olacaktır. İnşallah bu kutsal günler; farklı coğrafyalarda yaşanan acıların sona ermesine, insanlığın huzurda ve barışta buluşmasına da fırsat olsun” dedi.

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