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RTÜK’ün uyarılarını dikkate almayan TV yapımları daha yakından takip edilecek
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını bildirdi.
Genel 20.01.2023, 17:02
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK’ün uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladıklarını bildirdi.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın da yoğun tepkisini çeken Camdaki Kız dizisinin yayıncısı başta olmak üzere Üst Kurulumuzun bugüne kadarki uyarılarını dikkate almayan tüm yapımları daha yakından takip etmeye başladık” dedi.