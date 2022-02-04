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RTÜK’ten Survivor’a yaptırım

TV 8’in “Survivor Allstar” programını görüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Genel 04.02.2022, 20:08
RTÜK’ten Survivor’a yaptırım

TV 8’in “Survivor Allstar” programını görüşen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarışmada yer alan gergin tartışma ortamlarında kişiler arasında geçen hakarete varan incitici ve yaralayıcı ithamların, saldırgan tutumların çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etki edebilecek türden davranışlar olduğuna karar verdi. Yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğini belirleyen RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Flash TV’nin “Sosyal Haber” isimli programı Üst Kurulun gündemindeydi. Bir sosyal paylaşım platformu olan Tiktok’un videolarına yer verilen yapımda, konuşmacılar arasında kullanılan kaba ve argo ifadeleri çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek türde içerik olarak yorumlayan RTÜK, yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Son dosyalar Halk TV, Tele 1 ve Virgin Radyo oldu

Halk TV’nin ”İki Yorum” programında Levent Gültekin’in emniyet teşkilatı hakkında sarf ettiği sözler de değerlendirildi. Yayında bir polis memurunun hedef gösterilerek “Haddini bilmez, şu tipe bak, eşkıya. Bu, polislik değil, çeteliktir” şeklinde konuşulmasının 6112 sayılı Kanun’da yer alan "Yayın Hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği değerlendirilerek, Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

RTÜK, Tele 1’de yayınlanan “18 Dakika” programındaki İslam’la terörü bağdaştıran söylemleri de inceledi. Merdan Yanardağ’ın “Türkiye’nin askerlerini diri diri yakanları, diri diri yakanları bile gizlediler. Aman bir İslamcı terör örgütünün adı geçmesin ya Müslümanlar da terör örgütleri kuruyorlar ve terör örgütlerinde Türk askerlerini öldürüyorlar terör örgütleri üzerinden diye, kimse bunu anlamasın diye, İslamcı terörü bakın, İslamcı terörü, İslamcı terörü, İslamcı terörü yıllarca gizlediler" şeklindeki ifadeleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi okul öncesi eğitim programlarının “beyin yıkama faaliyeti” olarak adlandırılmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, yasada geçen “Yayın hizmetleri kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Tele 1’e idari para cezası verdi.

Son toplantısında RTÜK, Virgin Radyo’ya ise “Mesut Süre ile Rabarba” programında alkol kullanımını ve kumar oynamayı özendirici nitelikte yayın yapıldığı gerekçesiyle idari para cezası yaptırımı uyguladı.

RTÜK, yayınlarındaki ihlaller sebebiyle gündüz kuşağı programlarının tamamı için müeyyide kararı aldı. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, izleme değerlendirme uzmanlarının raporlarını da görüştü. Raporlar yoğun vatandaş bildirimi alan yapımlara ilişkin oldu. Gündüz kuşağı olarak adlandırılan programları ele alan Üst Kurul, yasa ihlali yapan televizyonlara yaptırım uyguladı.

RTÜK, daha önce defalarca yapılan sözlü ikazların ve en son Ankara’da televizyonların üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen yüz yüze toplantının ardından yaptırım gücünü kullandı. Çeşitli kanallarda yayınlanan kuşak programlarının hemen hemen hepsinde ihlal gören RTÜK, yapımlarda ailenin korunması ilkesiyle müeyyide kararı aldı.

FOX’un “Fulya ile Umudun Olsun” adlı yapımını inceleyen Üst Kurul, programda kullanılan küfür ve argo ifadelerin yayın ilkesi ihlali olduğuna kanaat getirdi. SHOW TV’nin “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programı da masadaydı. Yapımdaki kaba ve ağza alınmayacak türden ifadeler RTÜK radarına takıldı.

Beyaz TV’de yayınlanan “Hayatta Her Şey Var” adlı program hakkında hazırlanan raporu müzakere eden Üst Kurul, cinsel içerikli konuşmaların geçtiği yapımdan ötürü Beyaz TV’nin yasada yer alan "Yayın hizmetleri toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ilkesini ihlal ettiğine karar vererek, kanala idari para cezası uyguladı.

STAR TV’nin “Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde” isimli gündüz kuşağı programı da rapora konu oldu. Yayında normal olmayan evlilik dışı ilişkilerin sıradan olaylar gibi konuşulması, 4 yaşındaki bir çocuğun isminin ifşa edilmesi ile fotoğrafının defalarca yayınlanması yasa ihlali olarak görüldü. Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verdi.

ATV’de yayınlanan “Esra Erol’da” programını görüşen Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun’da geçen yayın ilkelerinin ihlal edildiği belirleyerek, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul toplantısında dramatik yapımlar başlığında FOX’un “Yasak Elma” dizisi en öndeydi. Dizide yer alan evlilik dışı çarpık ilişkilerin olağanmış gibi gösterilmesi ile karakterler arası seviyesiz diyalogların aile kurumuna zarar verdiği kanaatiyle hareket eden RTÜK, kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Kanal D’nin “Yargı” dizisinde ise yoğun şiddet sahneleri dikkat çekti. Diziyi detaylıca inceleyen Üst Kurul üyeleri, yayında bolca kullanılan silahlı şiddet görüntülerinin bireylerde duyarsızlaşmaya ve şiddetin kanıksanmasına yol açabileceğine karar verdi. Yapılan oylama sonucunda 6112 sayılı Kanun’da geçen "Yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz” hükmünü ihlal eden Kanal D’ye idari para cezası verildi.

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