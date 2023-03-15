RTÜK’ten depremzede yayıncılara bir destek daha

Daha önce 6 aylık erteleme yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), deprem bölgesindeki yayıncıların mali yükümlülüklerini 1 yıla çıkardı.

RTÜK, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli şiddetli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten yeni kararlar aldı. Üst Kurul kararıyla deprem bölgesinde faaliyet gösteren radyo ve televizyon yayıncılarının RTÜK’e ödemek zorunda oldukları ücretler 1 yıl askıya alındı.

Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal-frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları 1 yıl ertelendi.

Ayrıca yayıncıların “reklam geliri Üst Kurul payı” da 1 yıl boyunca tahsil edilmeyecek.

Beyanname verme süresi de 1 yıl geciktirilecek

Karara göre, depremzede medya hizmet sağlayıcıları 6112 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme süreleri de 1 yıl ötelendi.