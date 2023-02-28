RTÜK, yerel ve bölgesel yayıncıları buluşturacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK), yerel ve bölgesel yayıncıları buluşturacağı ve ilk etapta İç Anadolu Bölgesini kapsayacak olan çalışma toplantısı Konya’da düzenlenecek. Toplantıya 14 ilden yayıncılar katılacak.

Yayıncılık alanını düzenleyen ve denetleyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, sektöre rehber olmayı sürdürüyor. Türkiye’de yayın yapan uluslararası ve ulusal yayıncılarla geçen yıl yapılan toplantıların ardından şimdi de yerel ve bölgesel radyo ve televizyonlar, aynı çatı altında buluşturulacak.

Çalışma toplantısına Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Burdur, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir ve Niğde’den yayıncılar katılacak.

Deprem bölgesindeki yayıncıların sorunları da konuşulacak

Yerel görsel ve işitsel medya kuruluşlarını destekleyen RTÜK, istişare toplantısı için yer olarak Konya’yı belirledi. Farklı illerden gelen radyo ve televizyon temsilcilerinin beklenti ve talepleriyle sektöre ilişkin önerilerinin not edileceği toplantıda Üst Kurul yetkilileri, yayıncılık alanına dair sunumlar yapacak. Sonrasında da ilgili birimler toplantı çıktılarını yakından takip ederek, muhtemel sorunların çözümleri hayata geçirilecek.

Bunların yanı sıra deprem bölgesi olan 11 ildeki radyo ve televizyon yayıncılığının yarını da masaya yatırılacak. Sektör temsilcilerinin önerilerini dinleyecek Üst Kurul yetkilileri, afetzede yayıncıların durumlarını gözden geçirecek.

“İç Anadolu Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması” 4 Mart tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.