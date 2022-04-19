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RTÜK Başkanı Şahin: "Üst Kurulumuz, milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kararlılıkla yerine getirmektedir"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kurulun 28. kuruluş yıldönümünde, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. Yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyen, çocuk, kadın, yaşlı ve engellileri önceleyen Üst Kurulumuz, milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kararlılıkla yerine getirmektedir" dedi.

Genel 19.04.2022, 15:44 19.04.2022, 16:01
RTÜK Başkanı Şahin: "Üst Kurulumuz, milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kararlılıkla yerine getirmektedir"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kurumun 28’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Şahin mesajında, “Üst Kurulumuzun 28’inci yaş günü kutlu olsun. 20 Nisan 1994 tarihinde çalışmalarına başlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz, Başkent’teki ana ve ek hizmet binaları ile üç ayrı bölge temsilciliğinde görev yapan deneyimli uzman kadrolarıyla aziz vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmaktadır. Teknolojik gelişmelerle çok geniş kabiliyetlere erişen yayıncılık alanında görsel ve işitsel medyaya ulaşılması her zamankinden kolay hale gelmiştir. Bu durum düzenleme ve denetleme faaliyetleri için de yepyeni bir dinamizmi zorunlu kılmıştır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulumuz dünyadaki yeni gelişmeleri yakından takip ederek bünyesine kattığı genç ve dinamik uzman kadrolarıyla radyo ve televizyon alanını etkin olarak regüle etmektedir. Hedefimiz tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. Yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyen, çocuk, kadın, yaşlı ve engellileri önceleyen Üst Kurulumuz, milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kararlılıkla yerine getirmektedir. Radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yürütürken dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerine zarar verebilecek her türlü yayın içeriğinin önlenmesi için azami gayret gösteriyoruz. Geçtiğimiz yıl içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla birlikte düzenlediğimiz geniş katılımlı ‘Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’nda kırmızı çizgimiz olan ailenin korunması çalışmalarına önemli bir katkı sağladık. Üst Kurulumuz, evlerimizde ailece hep birlikte izleyebildiğimiz ve dinleyebildiğimiz yayınların yapılmasını sağlamayı amaç edinmiştir. Yayınlarda doğru ve güzel Türkçe kullanımı da yine RTÜK’ün olmazsa olmazlarındandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl ilan ettiği ‘Dünya Dili Türkçe’ seferberliği çerçevesinde medyadaki iyi örnekleri ödüllendirirken, Yunus Emre Enstitümüzle başlattığımız ‘Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayları’nda sınırlarımızın ötesinde eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizi verimlilikle sürdürüyoruz. Dil hassasiyetimiz doğrultusunda Türkçe konuşulan ülkeler arasında ‘Türk Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler Forumu’nun kurulmasını da Üst Kurulumuzda karara bağladık" dedi.

Dezenformasyonla mücadeleyi ilke edinen RTÜK’ün geçtiğimiz ay düzenlediği ‘Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı’nda yalan haber ve manipülasyon sorununa ilişkin önemli tespitleri ortaya koyarak sonuca odaklandığını belirten Şahin, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımızın destekleriyle ikincisini düzenlediğimiz ‘Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nda ise kutsal değerlerimize sahip çıkarak medyadaki yanlış algıların önüne geçmeye çaba sarf ettik. 28. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimize, büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize ve çalışkan mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

#RTÜK Başkanı Şahin
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