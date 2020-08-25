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RTÜK Başkanı Şahin, tecrübelerini paylaştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN DAVETLİSİ OLARAK KAYMAKAM ADAYLARINA DERS VEREN EBUBEKİR ŞAHİN, KAMUDAKİ TECRÜBELERİNİ PAYLAŞTI.

Genel 25.08.2020, 15:00
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RTÜK Başkanı Şahin, tecrübelerini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı’nın davetlisi olarak kaymakam adaylarına ders veren Ebubekir Şahin, kamudaki tecrübelerini paylaştı.

“Medya ve İletişim” başlığında kaymakam adaylarına hitap eden RTÜK Başkanı Şahin, mülki idare amirliği görevinin zor ama kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

Yüz yüze iletişimin önemine işaret eden Şahin, kaymakam adaylarının görevli oldukları ilçelerde vatandaşlarla kuracakları samimi ilişkilerin ve sıcak iletişimin pek çok sorunu çözmede kendilerine yardımcı olacağına vurgu yaptı.

Şahin şöyle devam etti:

“Gerek vatandaşlarımızla gerekse resmi ilişkilerinizde iletişim kanallarını yoğun olarak kullanacaksınız. İletişimi çok iyi bilmeniz işlerinizi kolaylaştıracak. Çünkü her biriniz görev yerlerinizde aynı zamanda deyim yerindeyse kanaat önderi vazifesi de göreceksiniz. Halka yol göstereceksiniz. Devletimizin iletişim alanında faaliyet gösteren bir kurumunun başkanı ve bir iletişim fakültesi mezunu olarak sizlerden beklentim, vatandaşlarımızla doğru, samimi ve sağlıklı bir yüz yüze iletişimi tesis etmenizdir. Örnekleri mazide bulunan ceberut devlet anlayışı bize kazandırmaz tam tersine kaybettirir. Sistem içinde vatandaşlarımızın adeta kılcal damarlarına kadar giren merkezi yönetim idarecileri sizlersiniz. Ben yüz yüze iletişimin gücüne inananlardanım. Kanaat önderleriyle, sivil toplum örgütleriyle, esnaflarımızla iyi iletişim kuracağınıza yürekten inanıyorum. Milli birliğimizi sizlerin eliyle oluşturuyoruz. Kendisini ihmal edilmiş, ötelenmiş, dışlanmış hisseden vatandaşlarımız olursa kaybeden ülkemiz, geleceğimiz olur."

“Yerel medyamız, kültürün mirasın aktarılması ve korunması hususunda önemli bir görevi yerine getiriyor” sözleriyle Anadolu medyasını anlatan RTÜK Başkanı, kaymakamlardan ölçeğine bakılmaksızın bütün radyo ve televizyonlarla iyi ilişkiler geliştirmesini istedi. Kaymakamlardan çocukların bilinçli tüketici olmaları için yereldeki medya okuryazarlığı çalışmalarını sıkı takip etmelerini beklediklerini dile getiren Şahin, mülki idare amirliğinin vatandaşla Ankara arasında köprü vazifesi gördüğünü hatırlattı.

Ebubekir Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sağlıklı bir bireysel iletişim, sağlıklı toplum iletişimini, sağlıklı medya iletişimini beraberinde getiriyor. Köylere kadar nüfuz edebilen sizler, bizlerin gören gözü, dinleyen kulağı, konuşan dili ve uzanan elisiniz. Bunun için bizlerle de iletişimi aksatmayın ya da bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ben Ankara’da RTÜK’teki makam odamda, köydeki vatandaşımızın radyo ve televizyon yayınlarından nasıl ve ne kadar etkilendiğini göremeyebilirim. İşte bu noktada toplum vicdanına olumsuz etki eden yayınlar konusunda halkın nabzını tutarak bizlerle paylaşmanıza ihtiyacımız var. Her konuda olduğu gibi yayıncılık alanında da birlikte hassasiyetleri tespit edip gereken denetim ve düzenlemelerle sağlıklı bir yapı kurmalıyız.”

Ebubekir Şahin, kaymakam adaylarıyla yaptığı samimi sohbette bir anekdota yer verdi. Halen birlikte çalıştığı yardımcısının başından geçen kaymakamlık serüvenini adaylarla paylaşan Şahin, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun kaymakamlık sevdasını şu cümlelerle ifade etti:

“Benim RTÜK Başkan Yardımcım da kaymakamlık sevdalısı bir arkadaşımızdır. İbrahim Bey, geçmişte 5 kez devletimize kaymakam olarak hizmet etmek için şansını denedi ama FETÖ kumpası ile beş defa mülakatta elendi. Şimdi bizlerle birlikte RTÜK’te devletimize hizmet ediyor. Maalesef bu ülke çok acı tecrübeler yaşadı.”

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