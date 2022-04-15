banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mescid-i Aksa çağrısı
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Soğanlar tarladan 4 liraya çıktı!
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

RTİB Başkanı Sabahattin Yavuz: ‘Rusya yönünü yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirdi’

Rus-Türk İşadamları Birliği Başkanı Sabahattin Yavuz “Batılı bazı fast food şirketlerinin çıkmasıyla birlikte bu konuda Türkiye’nin fast food şirketlerine de ciddi bir alan doğmuş durumda. Gıda aynı şekilde, kimyasallar ve en önemlisi oto yedek parça ve makina yedek parça konusunda Türkiye için çok ciddi imkanlar doğmuş gibi gözüküyor” dedi.

Genel 15.04.2022, 15:27
RTİB Başkanı Sabahattin Yavuz: ‘Rusya yönünü yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirdi’

rtib.org'da yer alan habere göre; Mevcut bölgesel süreçler, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimi açısından tarihsel niteliktedir. İki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarmak için gerçekçi bir imkan doğmuş durumda. Konunun ayrıntılarını ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin perspektiflerini Sputnik’e Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) Başkanı Sabahattin Yavuz anlattı.

‘Rusya yönünü yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirdi’

Batı’nın Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımlara atıfta bulunan Yavuz “Dünyada hiçbir örneği olmayan ve sayıları 5 binin üzerine ulaşan yaptırımların büyük bölümünün sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim gibi çok farklı alanları kapsadığını ve buna bağlı olarak, başta Rusya'nın ekonomisi ile birlikte tüm iş dünyasını da etkilemiştir. Yaptırımların amacının, Rusya’yı yalnızlaştırmak ve ekonomik yaptırım baskları ile izole etmektir. Durum böyleyken Rusya bu yaptırımlar karşısında yönünü, yaptırımlara taraf olmayan Türkiye ve Çin tarafına çevirerek daha önce Batılı ülkelerden ithal ettiği mal ve hizmetleri bu ülkelerden tedarik etmek için girişimlerde bulunmaya başladı. Bu şartlarda Türkiye’nin çok dengeli bir dış siyaset yürüttüğünü, ABD ve AB’nin yaptırımlarına taraf olmadan Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerini sürdürme çabasında olduğunu görüyoruz” dedi.

‘Bankacılık ve finans sektörü üzerinde çok ciddi toplantılarımız oldu’

Çok sayıda toplantılar yaparak durumu yakından izlediklerini söyleyen Yavuz “Bu toplantıları Büyükelçiliğimizle, Ticaret Müşavirliğimizle, DEİK ile Gümrük Müşavirliğimizle ve sektör temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde yine birlikte değerlendirme toplantıları sonucunda oluşan sorunların çözümleri ve yine oluşan imkan ve fırsatların iş dünyası ile paylaşılması üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bankacılık ve finans sektörü üzerinde çok ciddi toplantılarımız oldu. Finans akışında neler yaşandığını irdeledik ve gerekli yerlere ilettik. Lojistik ve gümrüklemede yaşanan problemleri, perakende pazarında yaşanan gelişmeleri sektörel bazda toplantılar yaparak ele aldık. Aynı şekilde inşaat ve turizm sektörü ile ilgili toplantılarımızı da sektörel olarak daha detaylı olarak ele alacağız” ifadelerini kullandı ve ekledi:

‘Her iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinde pozitif bir imkan doğuracağını öngörüyoruz ve önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyoruz’

“RTİB olarak DEİK ile birlikte bu konularda ciddi toplantılar gerçekleştirdik. DEİK ile birlikte Batılı şirketlerin ve buradaki perakende şirketlerinin piyasadan çıkmasıyla birlikte Türk markalarının bu boşluğu doldurabilme konusunu ele aldık. Yine DEİK ile birlikte finans ve bankacılık sektörü üzerine toplantılarımız oldu. Bu süre içerisinde bir çok konuyu ele alarak sorunları ve çözüm önerilerini oluşturmaya çalıştık ve bunu gerekli yerlere taşımaya çalışıyoruz. Bunun her iki ülkenin ticari ve ekonomik ilişkilerinde pozitif bir imkan doğuracağını öngörüyor ve bunun Rusya Türkiye ikili ilişkilerinde önemli bir dönemeç olduğunu düşünüyoruz.”

‘Türkiye’nin Rusya’ya sattığı bu klasik mal ve ürünlerde bundan sonra çok ciddi bir artışın yaşanacağını düşünüyoruz’

Türk ve Rus şirketleri arasındaki işbirliğinin dinamiklerini değerlendiren Yavuz şu ifadeleri kullandı:

“Yakın geçmişe geri dönüp baktığımız zaman bizim 36 milyar dolarlara kadar varan bir dış ticaretimizin olduğunu görürüz. Geçen yıl 33 milyar dolarla biz bunu gerçekleştirmiştik. Ve klasik olan bir Rusya-Türkiye dış ticaret dengesi var, yaklaşık beşe bir oranında devam eden bir ticaret dengemiz söz konusu. Türkiye’nin Rusya’ya ihraç ettiği klasik ticari ürünler var. Bunların başında tekstil, hazır giyim, hafif sanayi ürünleri, gıda, yaş sebze ve meyve, kimyasallar, oto yedek parça gibi ürünler olup, yaklaşık 5.5 – 6 milyar dolarlık bir hacim oluşturuyor. Türkiye’nin Rusya’ya sattığı bu klasik mal ve ürünlerde bundan sonra çok ciddi bir artışın yaşanacağını ve bu ürünlerin yanında farklı ürün gruplarının ve çeşitlenmelerin eklenerek bir hacim büyümesinin gerçekleşebileceğini düşünüyoruz. Farklı ürün gruplarında Rusya tarafından özellikle oto yedek parça, makina ekipmanları, hijyen ürünleri, kozmetik, ilaç ve medikal ürünler, inşaat yapı malzemeleri, ve kimyasalları, mobilya ve günlük ihtiyaç tüketim malzemelerinde ciddi bir talep artışının olduğunu görmekteyiz. Dolayısı ile mevcut ticaret hacminin Türkiye’nin lehine çok ciddi şekilde artacağını ve dolayısıyla işbirliği dinamiğinin büyüyeceğini öngörüyorum.”

‘100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda şu anda tarihi bir dönemeç noktasındayız’

Tüm bunlara turizm eklendiğinde dış ticaret dengesinde Türkiye’nin 25 milyar dolara gelebileceğinin mümkün olduğunu belirten Yavuz “Hatta iki ülkenin devlet başkanlarının uzun yıllardır açıkladığı 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma konusunda bence şu anda tarihi bir dönemeç noktasındayız. Türkiye'nin bu imkanı stratejik olarak Rusya ile sürdürmesi halinde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin çok daha büyük hacimlere gelebileceğini ve büyüyeceğini düşünüyoruz” dedi.

‘Türkiye, enerji alımlarının bir kısmını Ruble üzerinden gerçekleştirirse Ruble-TL ticaretinin de önümüzdeki dönemde artacağını söylemek mümkün’

Ruble-TL ticaretinde de bahseden Yavuz “Bu bağlamda Rusya ile Türkiye arasında yaşanan ve önümüzdeki perspektifte beklenen dış ticaret hacminde Ruble-TL ticaretinden de biraz bahsetmek lazım. Bu aslında eski tarihlerden beri ‘barter’ yöntemi dediğimiz, bir anlamda ürünlerin değişimi bazında uygulanan bir ticaret şekli. Ama hacmi çok fazla büyük değildi. Şimdi dış ticaretin hacminin artmasıyla birlikte Türkiye’de ciddi bir Ruble hacminin oluşabileceği öngörülüyor. Rusya ile Türkiye’nin Merkez Bankaları arasında şu anda ilgili görüşmeler yapılıyor. Eğer ülkeler arasında yapılacak bir anlaşma ile Türkiye, enerji alımlarının bir kısmını Ruble üzerinden gerçekleştirirse Ruble-TL ticaretinin de önümüzdeki dönemde artacağını ve ciddi bir hacim oluşturacağını söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye ve Rusya arasındaki ilgili bakanlıklarda Ro-Ro taşımacılığının hacminin arttırılması yönünde ciddi çalışmalar var, kısa sürede sonuç alınabilir’

Ticarette yaşanan lojistik, tedarik zincirlerinde ve gümrüklerde olan sorunlara da değinen Yavuz “Karadeniz’den deniz taşımacılığıyla yapılan lojistikte ciddi sorunlar var şu anda. Batılı şirketlerin taşımacılık yapan büyük yük gemilerinin çekilmesiyle birlikte lojistikte bu sıkıntı daha da büyüdü. Bunun için de şu anda Türkiye ve Rusya arasındaki ilgili bakanlıklarda Ro-Ro taşımacılığının hacminin arttırılması yönünde ciddi çalışmalar var. Yapılan görüşmelerde iyi bir noktaya gelindiği ve kısa sürede çözüm ve sonuç alınacağı yönünde gelişmeler var. Ro-Ro taşımacılığı ile yapılan ticaret ve tedarik hacmi büyütülürse ve arttırılırsa lojistikte yaşanan sıkıntılar ciddi şekilde çözülecektir diye düşünüyorum” dedi.

‘Türkiye’nin fast food şirketlerine ve oto yedek parça ve makina yedek parça konusunda ciddi bir alan doğmuş durumda’

“Türk şirketleri için Rusya’da şu anda ne gibi imkanlar doğdu?” sorusuna cevap veren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

“Biraz önce ifade ettiğim gibi Türkiye’nin Rusya’ya sattığı klasik mallar diye tabir ettiğimiz bazı ürünler var. Bu alanlarda bir artış olabilir. Bununla birlikte şu anda Rusya’da özellikle fast food şirketleri için ciddi bir imkan doğmuş durumda. Batılı bazı fast food şirketlerinin çıkmasıyla birlikte bu konuda Türkiye’nin fast food şirketlerine de ciddi bir alan doğmuş durumda. Gıda aynı şekilde, kimyasallar ve en önemlisi oto yedek parça ve makina yedek parça konusunda Türkiye için çok ciddi imkanlar doğmuş gibi gözüküyor. Diğer taraftan önemli imkanlardan bir tanesi de, Türkiye’nin çok uzun yıllardır deneyimli olduğu ve bu konuda dünyada önemli oyunculardan biri haline geldiği KOBİ ve organize sanayi birikimidir. Bu konuda önemli imkanlar gözüküyor. Rusya’nın, Türkiye’deki organize sanayi ve KOBİ’ler ile işbirliği yaparak ,Türk KOBİ’lerinin Rusya’da ortak imalat ve üretim yapmasını sağlamak mümkün. Önümüzdeki dönemde bu konuda ciddi bir ilişkinin doğacağına inanıyorum. Türk KOBİ’leri ürünlerini Rusya’ya yarı mamül olarak göndererek, gümrüklerdeki tarifelerden ve diğer yatırım kolaylıklarından faydalanabilir ve ürün sonlama ve millileştirme imkanına sahip olabilirler.”

‘Bu süreçte Rusya ile ilişkilerin mutlaka pozitif şekilde devam ettirilmesi ve ilerletilmesi lazım’

Bu durumda Türkiye ve Rusya’nın ortak üretim modeline geçmeleri halinde ikili ilişkilerin daha da artacağını söylemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Yavuz “Dolayısıyla şu anki sürecin Türkiye-Rusya ekonomik ve ticari ilişkileri açısından önemli bir dönemeç noktası olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte Rusya ile ilişkilerin mutlaka pozitif şekilde devam ettirilmesi ve ilerletilmesi lazım” dedi.

‘Türkiye Rusya’nın dünyaya açılacak bir köprü konumunu oluşturmuş durumda’

Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğine vurgu yapan Yavuz “Öncelikle bu ilişkileri pozitif olarak gördüğümü söylemeliyim. Ama şunu da eklemekte fayda var. Bugün 50’den fazla ülke Rusya’ya hava sahasını kapatmış durumda. Türkiye bu hava sahasını açık tutmakla birlikte aslında fiziki olarak Rusya’nın dünyaya açılacak bir köprü konumunu oluşturmuş durumda. Bu da Rusların Türkiye’ye olan ilgisini çok ciddi şekilde arttırıyor. Ayrıca bugün Rusların, özellikle VISA, Mastercard vs. konusunda yaşanılan blokajlarla birlikte finansal akışta yaşadıkları sıkıntılarını Türkiye üzerinden çözmeye çalıştıklarını görüyoruz. Yine aynı şekilde Rusların Türkiye’de çok ciddi bir gayrimenkul alımının olduğunu görüyoruz. Bu, Rusların Türkiye’ye çok ciddi ilgi duyduğunu gösteren bir durum” dedi ve sözlerine şu şekilde son verdi:

‘Sürecin yakın zamanda Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde güçlü bir bölgesel işbirliğine doğru evrileceğini düşünüyorum’

“Şirketlere baktığımız zaman, yine gerekli tedariklerini Türkiye üzerinden sağlayabilme girişimlerinin olduğunu biliyoruz. Bütün bunların toplamına baktığımızda ileride iki ülke arasında çok ciddi ilişkilerin olabileceğini, bunlara üst düzey stratejik ilişki bakımından baktığımız zaman ticari ve ekonomik olarak da Türkiye ve Rusya’nın ileriye doğru çok ciddi bir perspektifi olduğunu öngörmek mümkündür. Bence bu sürecin yakın zamanda Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinde güçlü bir bölgesel işbirliğine doğru evrileceğini düşünüyorum.”

#RTİB Başkanı #yavuz
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 16 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 33 47
11. Kayserispor 33 42
12. Kasımpaşa 32 41
13. Sivasspor 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Rizespor 33 30
18. Altay 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Denizlispor 30 36
14. Boluspor 29 35
15. Menemen Belediyespor 29 35
16. Altınordu 30 35
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
açık