Rotterdam Belediyesi’nden Türkiye’ye anlamlı destek

Hollanda’nın Rotterdam kentinde dün İstanbul’da düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rotterdam Belediyesi binasına Türk bayrağı asılarak yarıya indirildi.

İstanbul’da dün terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen bombalı saldırının ardından Hollanda’nın en büyük ikinci kenti olan Rotterdam’dan Türkiye’ye anlamlı bir destek geldi. Rotterdam Belediyesi binasına asılan Türk bayrağı, terör saldırısında hayatını kaybedenler için yarıya indirildi. Rotterdam Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Rotterdam belediye binasına asılan Türk bayrağı yarıya indirildi. Düşüncülerimiz İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybedenler ve yakınlarıyla” denildi.

İstanbul Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır 81 kişi de yaralanmıştı.