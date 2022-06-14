Root 2022’nin şampiyonları küçükçekmece bilgi evleri ve çocuk üniversitesi’nden

Türkiye’nin ilk ve tek ortaokullar arası Robotik Kodlama Turnuvası ROOT 2022’ye katılan Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ilk 3’e isimlerini yazdırarak, Küçükçekmece Belediyesi’nin adını finale taşıdı. 15688 öğrenciden Türkiye şampiyonu, Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncülüğünü kazanan öğrenciler, başarılarıyla yarışmaya damga vurarak, Küçükçekmece’nin gururu oldu.

Roko Akademi tarafından geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanından; 9922 ortaokul öğrencisi ve 5766 ilkokul öğrencisi olmak üzere toplam 15688 öğrenci katıldı. Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, yarışmaya katılan 15688 öğrenciyi eleyerek finale kalmayı başardı. 2022 Robotik Kodlama Turnuvası finali 12 finalistin katılımıyla Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleşti. Yarışma sonunda Bilgi Evleri öğrencilerinden Ata Aydın ve Muhammed Yusufoğlu Türkiye şampiyonu, Çocuk Üniversitesi öğrencileri Baran Dalbudak ve Furkan Koç Türkiye ikincisi, Bilgi Evleri öğrencileri Eslem Çavuş ve Mevlüt Can Gündoğdu ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’yi makamında ziyaret ederek ardından kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Başkan Kemal Çebi: "Her zaman sizi desteklemeye devam edeceğim’’

Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Kemal Çebi, onlarla gurur duyduğunu ifade ederek, "Güzel evlatlarım bugün sizinle birlikte olmaktan, sizinle sohbet etmekten ve hayallerinize, mutluluğunuza ortak olmaktan çok mutluyum. Ne büyük bir şans ki sizin gibi geleceğe emin adımlarla yürüyen, zeki, başarılı ve teknolojinin bize sunduğu imkânları doğru ve yerinde kullanabilen gençlerimiz var. Türkiye’nin birçok yerinden yarışmaya katılan 15.668 öğrenci arasından dereceye girerek büyük bir başarı örneği verdiniz. Hepinizle gurur duyuyorum. Belediye Başkanı olarak her zaman sizin yanınıza olacağım ve sizi desteklemeye devam edeceğim. Küçükçekmece’nin eğitim, teknoloji, kültür alanında kısacası her alanda başarıyla anılması en büyük hedefim. Hepinizi tebrik ediyorum’’ dedi.