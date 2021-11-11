Rönesans Barajı önümüzdeki yıl 700 MW elektrik üretecek

Etiyopya’da Mavi Nil üzerine inşa edilen Rönesans Barajı önümüzdeki yıl faaliyete geçerek 700 MW elektrik üretecek.

Etiyopya’da inşa edilen Rönesans Barajı elektrik üretimi için faaliyete geçiyor. Etiyopya hükümeti, bugün yaptığı yaptığı açıklamada Mavi Nil’in üzerine 2011 yılında yapılmaya başlanan Rönesans Barajı’nın gelecek yıl 700 MW elektrik üretmeye başlamasının beklendiğini ve ülkenin elektrik üretim kapasitesini yüzde 14 artıracağını duyurdu. Etiyopya, Mısır ve Sudan ile inşası 4 milyar dolardan fazlaya mal olan baraj konusunda yıllardır yoğun ve zorlu ilişkiler içindeydi. Etiyopya Cumhurbaşkanı Ekim 2020’de yaptığı açıklamada, barajın 12 ay içinde elektrik üretimine başlamasının beklendiğini söylemiş fakat belirli bir tarih vermemişti.

Etiyopya şu anda 4 bin 967 MW elektrik üretim kapasitesine sahip bulunuyor.