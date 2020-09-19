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Romanya’nın Ankara Büyükelçiliğine Ștefan Tinca atandı

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, 31 ülkede görev yapacak yeni Büyükelçiler listesini açıkladı.

Genel 19.09.2020, 20:19
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Romanya’nın Ankara Büyükelçiliğine Ștefan Tinca atandı

Romanya’nın Ankara Büyükelçisi olan Gabrile Şopanda’nın görevinin bitmesinin ardından Romanya’nın Ankara Büyükelçiliğine Ștefan Tinca atandı.

Ștefan Tinca, Avrupa Birliği alanında, ikili ilişkiler ve siyasi analiz alanında uzman.

2015 yılında tam yetkili diplomatik rütbesine sahip oldu ve 2017 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığında Siyasi Direktör görevini sürdürmekte.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Genel Merkezinde çeşitli müdürlük ve genel müdürlük görevlerinde bulundu.

Yurtdışında, Romanya'nın AB Daimi Temsilciliği (1996-2000 ve 2002-2006) görevinde bulundu. 2012-2016 yılları arasında Romanya'nın Brüksel Büyükelçisiydi. 2016-2017 yılları arasında Milli Savunma

Bakanlığı bünyesinde Devlet Sekreteri olarak görev yaptı.

1971 doğumlu olan Ștefan Tinca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

#Romanya #Büyükelçi
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