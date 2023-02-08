Romanya’dan gelen ekip, Hatay’da hayat kurtarıyor

Romanya’dan Türkiye’ye arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gelen ekipler, Hatay’da hayat kurtarıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından AB Sivil Koruma Mekanizması aktif edilirken, uluslararası yardımlar da sürüyor. Depremin vurduğu bölgelerde çalışmalarına başlayan uluslararası ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Romanya’dan gelen arama-kurtarma ekibi Hatay’da zamanla yarışıyor. Romanyalı ekip, daha fazla insana canlı olarak ulaşılması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.