Romanya’da Çocuk Günü ile Türkçe Bayramı binlerce çocuğun katılımıyla kutlandı

Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın farklı coğrafyalarında çocuklara yönelik çok sayıda büyük ölçekli faaliyet gerçekleştirerek çocukların hafızalarında Türkçe ve Türk kültürüne dair olumlu izler bırakmaya devam ediyor.

Romanya’da faaliyetlerini yürüten Bükreş ve Köstence Yunus Emre Enstitüleri tarafından Romanya’da kutlanan 1 Haziran Çocuk Bayramı ve 5 Haziran Türkçe Bayramı’nın birleştirildiği “Çocuk Şenliği” etkinliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bükreş’te bulunan Romanya Parlamentosu başta olmak üzere Romanya’nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen faaliyetlere 6 bin çocuk ve veli katıldı. Başkent Bükreş’te Romanya Parlamentosunun bahçesinde organize edilen ve halka açık olan şenlikte, çocuklara yönelik spor ve eğlence faaliyetleri, uçuş simülatörü, sanal kulaklıklar, paraşüt ile atlama, eskrim, satranç, masa tenisi, robotik mini futbol ile tiyatro gösterimleri gibi pek çok etkinlik yer aldı.

Şenlikte, Romanya İçişleri Bakanlığı Sergisi, Romanya Parlamentosu Futbol Takımı Kupaları Sergisi ve Romanya Ulusal Televizyonu tarafından gerçekleştirilen gösterimler ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkçe ve Türk Kültürünün zenginlikleri tanıtıldı

Yunus Emre Enstitüsünün standında örnek Türkçe kursu atölyesi, Türkçe oyunlar ve bilgi yarışmaları ve ebru sanatı atölyesi yer aldı. Çocuklar, Enstitü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı, ebru atölyesinde kendi eserlerini yapma imkanı buldu.

Misafirlere stantta zengin Türk mutfağından baklava başta olmak üzere çok sayıda lezzet ile Türk kahvesi ve çayı ikram edildi.

Çocuklara hediyeler Bükreş Büyükelçisinden

Programa iştirak eden Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Yunus Emre Enstitüsü tarafından sponsorların desteğiyle hazırlanan hediye çantalarını çocuklara takdim etti. Düzenlenen etkinlikten dolayı duyduğu memnuniyeti ve tebriklerini ileten Büyükelçi Altan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uçurtma Festivali’nde çocuklar gökyüzünü renklendirdi

Köstence’deki Poiana Basmelor Oyun Parkı’nda ise Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Uçurtma Festivali” düzenlendi. Çocuklar, Enstitü tarafından hediye edilen uçurtmalar ile gökyüzünü renklendirdi.

Festival kapsamına düzenlenen ebru atölyesine katılan çocuklar, boyanın suyla olan dansını tanıma fırsatı buldu. Katılımcılara, kullanılan malzemelerin ve renklerin Türkçe isimleri öğretildi. Ayrıca çocuklar, Poiana Basmelor Oyun Parkı’nda en sevdikleri masal kahramanlarıyla birlikte oyunlar oynadılar ve dans ettiler. Festivalin sonunda Ülker, Grand Cotton, Pantep ve UID Romania’nın desteği ile hazırlanan sürpriz paketler çocuklara hediye edildi.

“Bütün çocukların bayramını ve Türkçeye gönül veren herkesin Türkçe Günü’nü kutlarım”

Romanya Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Yıldız, Romanya’nın farklı şehirlerinde binlerce çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen şenliğe ilişkin “Romanya’da kutlanan 1 Haziran Çocuk Bayramı’nı ve 5 Haziran Türkçe Günü’nü birleştirerek Bükreş’te Parlamento ile müşterek bir etkinlik düzenledik. Eş zamanlı olarak Köstence şehrinde de çok sayıda farklı etkinlik ve uçurtma festivali gerçekleştirildi. Halka açık olan faaliyete yaklaşık 6 bin çocuk ve veli katıldı. Gerçekten harika bir etkinlik oldu. Bütün çocukların bayramını ve Türkçeye gönül veren herkesin Türkçe Günü’nü kutlarım” ifadelerini kullandı.