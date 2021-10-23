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Romanlar’ın sorunları çalıştayda ele alındı

Kocaeli’de 200 dernek başkanının katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Romanların, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri akademik ortamda ele alındı.

Genel 23.10.2021, 12:49
Romanlar’ın sorunları çalıştayda ele alındı

Kocaeli’de 200 dernek başkanının katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Romanların, eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri akademik ortamda ele alındı.

Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteren Roman Derneklerinden 200’e yakın yöneticinin katıldığı Roman Çalıştayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Çalıştayın açılış programına, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, ve ilçe başkanları katıldı. Çalıştayda Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaşadıkları sorunlar ve buna yönelik çözüm önerileri konuşuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Yerel yönetim bazında Romanlara yönelik ilk proje ve hizmetleri yaparak, Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Okur yazarlık konusunda önemli ilerleme kaydettik. Çocuklarımızın eğitimdeki dezavantajlarına karşı Bilgi Evleri açtık. En başından beri akademisyenlerle birlikte sahada çalıştık, anketler yaptık. Roman dermek ve federasyonlarıyla birlikte ve ortak akılla çalıştık. Eğitim meselesi her şeyin başında geliyor, bu hayati meselelerden biri. Çalıştayımızın bugün ele alacağı birçok alt başlık var. Ama bana göre en önemlisi eğitim. Bu konuda çocuklarımız adına fırsat eşitliği sağlanması gerekiyor. Aranızdaki her konuyu bir yana bırakıp bu meseleye eğilmenizi sizden rica ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim konusunda çocukların her zaman yanındayız. Eğitim fırsatını kaçırmış çocuklarımıza biz KO-MEK’teki sertifika programlarımızla destek veririz. Diğer üst yaş gruplarına da yine örneğin girişimcilik alanında sertifika programı sunabiliriz. Asıl odaklanmamız gereken mesele çocuklarımızın eğitimi olmalıdır. Burada da sahada da yaptığınız çalışmalarda en önemli meseleniz çocukların eğitimi olsun. Onlara doğru eğitim verirsek, gelecekleri iyi olacak” dedi.

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