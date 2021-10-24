banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Çanakkale Gelibolu açıklarında gemi kazası
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
Benzine 44 kuruş daha zam geliyor
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha
VakıfBank’tan 3-0’lık bir zafer daha

Romanlar sorunlarına Kocaeli’de çözüm aradı

Kocaeli’de düzenlenen çalıştayda, Roman vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konuları masaya yatırıldı. Sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri ortaya kondu.

Genel 24.10.2021, 12:55
Romanlar sorunlarına Kocaeli’de çözüm aradı

Kocaeli’de düzenlenen çalıştayda, Roman vatandaşlara yönelik eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konuları masaya yatırıldı. Sorunlar ele alınarak, çözüm önerileri ortaya kondu.

Anadolu topraklarının en zengin kültürlerinden birine sahip olan Romanların sorunları Kocaeli’de masaya yatırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Romanları Kocaeli’de bir araya getirdi. Roman Çalıştayı ile sorunlar akademik ortamda masaya yatırılarak, çözümleri ortaya kondu. Çalıştayda, 2019 yılında Roman vatandaşların, eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularındaki sorunlarının iyileştirilmesine yönelik yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi esas olarak ele alındı.

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan başkanlığındaki çalıştay öğleden sonra çalışmalarına başladı. Çalıştaya, Kocaeli Roman Dernekleri ve Federasyonunun yanı sıra, Türkiye’nin 7 bölgesindeki 25 ayrı kentte faaliyet gösteren Roman derneklerinden 200’e yakın yönetici katıldı. Sabah gerçekleştirilen açılış programının ardından salonda eğitim, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve istihdam masaları kuruldu. Söz konusu maddeler, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Strateji Belgesi’ne uygun olarak belirlendi.

Salonda eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler konularında masalar oluşturuldu. Her masada katılımcıların yanı sıra moderatör ve raportörler yer aldı. Masalarda öncelikli olarak konu başlıkları ile ilgili sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri not edildi. Yenilenmesi düşünülen Romanlara yönelik strateji belgesindeki hususlar da öncelikli olarak görüşüldü.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Konyaspor 10 17
6. Karagümrük 9 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 9 12
11. Gaziantep FK 10 12
12. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
13. Kayserispor 10 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Giresunspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Gençlerbirliği 8 11
11. Menemenspor 10 11
12. İstanbulspor 9 10
13. Denizlispor 9 10
14. Altınordu 9 10
15. Adanaspor 10 9
16. Manisa FK 10 9
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Man City 9 20
3. Liverpool 8 18
4. Brighton 9 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 9 14
9. Arsenal 9 14
10. Wolverhampton 9 13
11. Brentford 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 8 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 9 5
20. Getafe 9 2