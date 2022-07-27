Roman vatandaşlara tahsis edilen Kent Bostanı tarlasının açılışı yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi’nin bilimsel tarım yöntemleri ile başlattığı kent tarımı uygulaması çerçevesinde roman vatandaşlara tahsis edilen 10 bin metrekarelik Kent Bostanı tarlasının açılışı gerçekleştirildi. Projeyle 40 aile, 10 bin metrekarelik tarlada meyve ve sebze ekerek bütçelerine katkı sağlıyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nin bilimsel tarım yöntemleri ile başlattığı kent tarımı uygulaması çerçevesinde roman vatandaşlara tahsis edilen 10 bin metrekarelik Kent Bostanı tarlasının açılışı yapıldı. Açılış törenine, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Roman vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı Büyükçekmece Karaağaç Mahallesinde yeni bir Kent Bostanı projesini hayata geçiren Büyükçekmece Belediyesi, onlarca ailenin ekonomisine önemli bir katkı sağlayacak. 40 aile, 10 bin metrekarelik tarlada meyve ve sebze ekerek bütçelerine katkı sağlıyor.

"10 bin metrekarelik arsayı bahçe olarak tahsis ettik"

10 bin metrekarelik arsayı bahçe olarak tahsis ettiklerini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün," Belediyeye ait görmüş olduğunuz bu 10 bin metrekarelik arsayı roman vatandaşlarımıza bahçe olarak tahsis ettik. Burada kendilerinin ürettiği patlıcan, kabak, biber, domates, kavun, karpuzla önce kendilerine bakıyorlar. Artanları da bizim tahsis etmiş olduğumuz satış yerlerinde yoldan geçen arabalara satıyorlar. Böylelikle roman kadınlarımızı sosyal hayata katıyoruz. Ev Emekli vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bu projeden faydalanabiliyorlar. İstanbul’da şehirde yaşayan vatandaşlar temiz havayı toprakla buluşmayı yeşil havanın değerini pandemi sürecinde çok daha iyi anladılar. Burada 40 ailemiz var. 40 aile buradan yararlanıyor ifadelerini kullandı.

"Meyve sebze alamadığımız zamanlar oluyordu"

Geçim sıkıntısı nedeniyle meyve ve sebze alamadıkları zamanların olduğunu dile getiren Sibel Barutçu, "Çok memnunuz. Her şeyin faydası var. Parasızlıktan meyve sebze alamadığımız zamanlar oluyordu. Şu anda ekiyoruz. Hepsi bolca var. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Patlıcanımızı, biberimizi, domatesimizi, soğanı, kavunu ekebiliyoruz, yiyebiliyor ve satabiliyoruz" şeklinde konuştu.