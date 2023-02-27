Roman milletvekili toplantıya kamerasını açık unutup duştan katıldı

Romanya’da meclis üyesi Alberto-Iosif Caraian, online toplantıya kamerasını açık unutarak duştan katıldı.

Romanya’da Sosyal Demokrat (PSD) meclis üyesi Alberto-Iosif Caraian online parlamento toplantısında kamerasını açık unuttu. Toplantıya duşta çıplak bir şekilde katılan milletvekili, kamerasının açık olduğunu uzun süre farketmedi. Meclis üyelerinin gülmesi üzerine durumu fark eden Caraian, kamerasını kapatmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca "Kapatamıyorum. Çok özür dilerim. Kötü bir soğuk algınlığım var ama görüşmeyi nasıl kapatacağımı bilmiyorum" dedi. Bir süre sonra toplantıdan çıkmayı başaran milletvekili, giyinerek toplantıya tekrar katıldı.

Caraian toplantının ardından sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlayarak, "Teknolojinin azizliği.

Bu talihsiz olay nedeniyle herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.