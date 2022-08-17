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Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı helikopter ile memleketi Kilis’e gönderildi.

Genel 17.08.2022, 09:28
Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı helikopter ile memleketi Kilis’e gönderildi.

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