Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı helikopter ile memleketi Kilis’e gönderildi.