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MSB:"Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz. Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1
Roketli saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Cirnooğlu için tören düzenlendi
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı helikopter ile memleketi Kilis’e gönderildi.
Genel 17.08.2022, 09:28
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen hain roketli saldırında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğur Can Cirnooğlu için Gap Havalimanı’nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı helikopter ile memleketi Kilis’e gönderildi.