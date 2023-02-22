Rodos’tan Marmaris’e depremzedeler içim yardımlar sürüyor

Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerden etkilenen depremzedeler için Muğla’nın Marmaris ilçesine feribotla beşinci kez yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da yardım kampanyaları düzenlenerek, toplanan malzemeler depremzedelere ulaştırılıyor. Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği de beşinci kez topladığı yardımları Rodos’tan feribota yükleyerek Marmaris’e gönderdi.

Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği Başkanı Behice Sellavcı ’Depremzedeler için çok büyük bir yardım toplandı. Bütün adada kim varsa herkes yardıma koştu. Yalnız bu yardım Rodos adasında kalmadı diğer küçük adalardan da belediye kapılarını açtı, yardımlar toplandı. Hepsi de Rodos Belediyesi’nde toparlanınca biz bunları belediyenin aracılığıyla Marmaris’e gönderdik. Dünkü gönderdiğimiz 4’üncü yardımdı, bugün gönderdiğimiz 5’inci yardım. Bugünkü toplanan yardımlar limanda geminin içine yükletiliyor. Çok malzeme toplandı, ilk yardım, bebek bezi, bebek sütleri, yiyecek gibi. Bütün herkesin bu yardımlarda katkısı var. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Cuma günü bir Katamaran daha göndereceğiz yardım. Yani bütün Rodos ve diğer küçük adaların duaları ve düşünceleri sizlerle” dedi.