Rize’nin 70 yıllık hayali Salarha Tüneli tek tüpten ulaşıma açıldı

Rize’de Salarha Beldesi’nde yaşayan vatandaşların yaklaşık 20 yıldır dillendirdiği ve 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli’nin tamamlanan tek tüpü bugün hizmete açıldı.

Rize’de şehir merkezini güneye açabilmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında başlatılan Salarha Tüneli Projesi’nde sona yaklaşıldı. 2 bin 900 metre uzunluğunda ve çift tüp olarak planlanan Salarha Tüneli’nin tek tüpü bugün itibariyle kullanıma açıldı.

Açılış Törenine Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tünelin Rize’nin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Bu tünel sadece Rize için değil ülkemiz için de önemli bir tünel. Bu tünel önümüze koyduğumuz projeksiyon da gelişme havzasında, şehrimizin geliştirilmesi, yatırımların yönlendirilmesi, yeni alanların açılması noktasında çok önemli bir proje. Biz Salarha’ya yaklaşık 15 kilometrelik yoldan bir ‘U’ çizerek ulaşıyorduk. Bu tünel ile 3 kilometrelik bir mesafeye düşürüyoruz. Şehrin ekonomisine, ticaretine, sosyal hayatına, turizm faaliyetlerine hepsine katkı sağlayacak” dedi.

Salarha vadisinde bulunan insanların Rize’den hizmet alabilmesi adına tünelin çok değerli olduğunu dile getiren Rize Belediye Başkan Rahmi Metin ise “Yaklaşık 15-20 yıldır dilendirilen bir projeydi. Şehrin arka tarafa açılması, orada ki vadide 30 bin yaşayan vatandaşın şehirle daha kısa mesafede buluşması ve hatta bölgelerinde yaşıyor olma anlamında Rize’den hizmet alma anlamında bu tünel çok önemli bir mesafe kat ediyor” şeklinde konuştu.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise “Bu tünel ile birlikte yaklaşık 12 kilometre olan güzergah 3 kilometrelik bir geçiş ile özellikle yaz aylarında 15-20 dakikaya varan seyahat süresi 5 dakikaya inecek. Dolayısıyla çok ciddi bir zaman ve zamana dayalı olarak diğer kazançlar elde edilecek. 70 yıllık bir rüyaydı, bütün hedefimiz 2020 yılında pandemi ile başlayan sürece rağmen söz verilen tarihe, yıl sonuna tek tüp açılışı olarak yetiştirmiş olduk. Bu anlamda ciddi bir kazanım oldu” ifadelerini kullandı.