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Rize’nin 1000 yataklı şehir hastanesi 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine yapılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, uzun süredir Rize gündemini meşgul eden Şehir Hastanesinin Gündoğdu mahallesinde deniz dolgusu üzerine inşa edileceğini söyledi.

Genel 11.01.2021, 09:44
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Rize’nin 1000 yataklı şehir hastanesi 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine yapılacak

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, uzun süredir Rize gündemini meşgul eden Şehir Hastanesinin Gündoğdu mahallesinde deniz dolgusu üzerine inşa edileceğini söyledi.

Daha önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından şehir hastanesinin eski yat limanı dolgu sahası üzerine yapılacağı bildirilmiş, yapılacak hastane için Sağlık Bakanlığı’na birden fazla alternatif sunulmuştu. Son olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, 1000 yataklı olarak düşünülen Şehir Hastanesi’nin, merkeze bağlı beldeyken mahalle olan Gündoğdu bölgesinde deniz dolgusu üzerine yapılacağını duyurdu. Avcı “Rize’nin uzun zamandır bir şehir hastanesi beklentisi var. Epeyce zamandır konuşup müzakere ettiğimiz meselede artık son noktaya geldik. Şehir Hastanesi artık Türkiye Cumhuriyeti’nin yatırım programında. Yeriyle ilgili ciddi anlamda tartışmalar da oldu. STK’ların, kanaat önderlerinin görüş beyan ettiği durumlar da oldu. Artık nihai karar verilmiş durumda. Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmelerde kendilerine birkaç alternatif sunmuştuk. Kendileri de gelip burada incelemelerde bulunmuşlardı. Artık şehir hastanemizin yeri aşağı yukarı netleşmiş bulunuyor. Gündoğdu limanımızdan Rize istikametine doğru olan alanda yaklaşık 300 dönümlük bir dolgu alanı inşa edeceğiz. O dolgu alanının üzerinde de 1000 yataklı bir şehir hastanesi inşa etmiş olacağız” dedi.

"İhale süreci yakında başlayacak"

Yapılması planlanan Şehir Hastanesi’nin yerinin belli olmasıyla artık ihale sürecinin başlayacağını dile getiren Avcı, aynı zamanda hasta ve vatandaş konforuna önem verilecek bir hastane için çalışıldığını ifade ederek “Dolgu alan önce Alt Yapılar Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılacak. Alt Yapılar Genel Müdürlüğü dolgular konusunda son derece deneyimli ve tecrübeli. O dolgu tamamlandıktan sonra da inşallah şehir hastanemizi o bölgede inşa etmiş olacağız. Şu anda proje çalışmaları da devam ediyor. O alana 1000 yataklı bir şehir hastanesi projesi oturtuluyor şu anda. Bizim öngörümüz; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yaklaşık 20 yıl hakikaten nitelikli bir hizmet verdi. Son günlerde problem oluşmaya başladı. Yeni konsepte artık çok daha hasta konforuna, vatandaş konforuna yönelik bir çalışma var” diye konuştu.

Yapılacak olan Şehir Hastanesi’nin ihtiyaç duyulması halinde genişletebileceğinin de altını çizen Avcı “1000 yataklı bir hastaneyi normalde 300 dönüm üzerinde yapmazsınız, çok daha kısıtlı bir alanda da yapabilirsiniz. Hem sosyal alanlarıyla hem hastanenin yarın bir gün genişletilebilmesi, büyültülebilmesi itibariyle, hem özellikle yapacağımız yatak sayısı, oda orantısı gibi verilere baktığımızda çok daha nitelikli, çok daha konforlu bir hastane inşa etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Rize’nin 30 yıllık hastane ihtiyacını karşılayacak"

Yapılacak hastanenin Rize’nin 30 yıllık ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Avcı “En az 30 yıl Rize’nin hastane problemini ortadan kaldıracak bir proje olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de ki en önemli mega projeler arasında şehir hastaneleri. Bir şehrin şehir hastanesine kavuşması da önemli bir nitelik katıyor o şehre. Onun için biz bunu son derece önemsiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ile de bunu defalarca konuştuk. Sağ olsun elimizdeki verileri paylaştığımızda kendisi zaten hak verdi. Rize’de şehir hastanesinin yapılması adına ön ayak oldu. Ben tekrardan kendisine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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