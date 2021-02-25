Rizelilerin şakası pahalıya patladı

Rize’de bir grup genç arkadaşlarına şaka yapmak isteyince olanlar oldu.

Ardeşen ilçesinde Necati Gül’e ait konutta gerçekleşen olayda, yakın akrabaları ve arkadaşları olan Hamit Emrah Gül ve Murat Gül ile sohbet ediyordu. Bu esnada Murat Gül’ün bardağındaki çay bitti ve Hamit Emrah Gül kendisine çay doldurmak için demliği getirmek üzere mutfağa gitti. O esnada eline aldığı boş demlikle salona giren Hamit Emrah Gül, tam Murat Gül’e yanaştığı sırada dengesini kaybeder gibi boş çaydanlığı üzerine düşürdü. Çaydanlığın dolu olduğunu zanneden Murat Gül korkarak ayağa kalktı ve olayın şaka olduğunu anladı. Saniyeler içerisinde duvara asılı olan televizyonu bulunduğu yerden söken Murat Genç arkadaşının peşine düştü. Arkadaşını yakalayamayan Murat Gencin televizyonu yere düşürmesi ile ekranı kırıldı. O anlar ise şakadan haberi olan arkadaşları Necati Gül tarafından telefonla anbean kaydedildi.