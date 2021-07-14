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Rize’de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı

Rize’nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Genel 14.07.2021, 19:55
Rize’de yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
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Rize’nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Rize’de öğle saatlerinden itibaren etkisi gösteren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintilerini oluşurken, bazı bölgelerde ise heyelanlar meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı araçlar ise suya gömülerek mahsur kalırken, sürücüler su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
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