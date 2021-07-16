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Rize’de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize’de meydana gelen sel felaketi sonrasında etkilenen 272 trafonun enerjisinin verildiğini duyurdu.

Genel 16.07.2021, 19:42
Rize’de sel felaketinden etkilenen 272 trafonun enerjisi verildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Rize’de meydana gelen sel felaketi sonrasında etkilenen 272 trafonun enerjisinin verildiğini duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize’de 14 Temmuz’da meydana gelen sel felaketinde Merkez, Çayeli ve Güneysu’da toplam 288 trafo enerjisiz kalmış olup, 23 bin 40 abone etkilenmiştir. Yapılan müdahalelerle enerjisiz trafo sayısı 16’ya, abone sayısı 1019’a düşürülmüştür” denildi.
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