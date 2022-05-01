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Rize’de 1 Mayıs kutlamaları
Rize’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.
Genel 01.05.2022, 17:22
Rize’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları çerçevesinde yürüyüş yapıldı, horon oynandı.
1 Mayıs kutlamaları çerçevesinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nden ellerinde bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş esnasında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar polis noktasında aranarak alana alındı. Sendika, siyasi parti üyeleri ve vatandaşların horon oynayarak kutladı.