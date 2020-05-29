Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105117
ALTIN
379.841
DOLAR
6.8278
STERLİN
8.4499
EURO
7.6066
Altın ve döviz satışında vergiyle ilgili bilinmesi gerekenleri uzmanı anlattı
Altın ve döviz satışında bilinmesi...
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene cep yakacak
Narenciye ürünlerinin fiyatı bu sene...
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik
Hyundai Santa Fe'nin Yirminci Yaşı Yeni Bir Modelle Kutlanıyor.
Hyundai'den yeni model geliyor

Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı

RİZE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI MÜFTÜLÜK TARAFINDAN BELİRLENEN CAMİLERİN ÖNLERİNDE KILINDI

Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı

RİZE'DE NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI MÜFTÜLÜK TARAFINDAN BELİRLENEN CAMİLERİN ÖNLERİNDE KILINDI

29 Mayıs 2020 Cuma 13:45
5 Okunma
Rize Meydanı bu kez Cuma namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı

Rize’de tüm siyasi partilerin mitinglerinin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı bu kez normalleşme süreci kapsamında ilk kez Cuma namazına ev sahipliği yaptı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 13 Mart tarihinden bugüne geçen yaklaşık 2,5 aylık sürede camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte tüm Türkiye’de belirlenen alanlarda Cuma namazı kılındı.

Rize Şeyh Camii önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda da sosyal mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı ve dezenfektan dağıtıldı.

Rizeliler, 2,5 ay aradan sonra Cuma namazı kılmış olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek mutluluklarını dile getirdiler.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı
Karabük’ün yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağdı
Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi
Manisa’da cuma namazı öncesi şükür için hayvan kesildi
200 bin çiçek toprakla buluşuyor
200 bin çiçek toprakla buluşuyor
Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
Tehlike arz eden metrûk bina yıkıldı
(Özel) Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran’a hazır
(Özel) Pamukkale en güzel beyazlığı ile 1 Haziran’a hazır
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
Cami bahçesinde bayıldı, Cuma’yı terk etmemek için hastane gitmek istemedi
Yavru karacayı biberonla beslediler
Yavru karacayı biberonla beslediler
İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı
İlk Cuma için vatandaşlar Fatih Camii’ne gelmeye başladı
İran’da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
İran’da son 24 saatte korona virüsten 50 kişi öldü
Tunceli’de kar 503 koyun ve kuzuyu telef etti
Tunceli’de kar 503 koyun ve kuzuyu telef etti
İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
İstanbul’da dev stadyumda günler sonra ilk cuma namazı
Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı
Kapalı Pazar yeri, stadyumda cuma namazı
Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı
Sağanak yağışa rağmen günler sonra ilk Cuma namazı
Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
Abdülhamit Han Camiinde ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı
Bingöl’de cuma namazı cami bahçelerinde ve terminal alanında kılındı
Büyük Çamlıca Camisi’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Büyük Çamlıca Camisi’nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bolu’da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı
Bolu’da, 74 gün sonra ilk kez camilerde cemaatle namaz kılındı
Giresun’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
Giresun’da sosyal mesafeli ilk Cuma namazı kılındı
Adana’da Covid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
Adana’da Covid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı
Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami’de buluştu
Binlerce Bursalı Tarihi Ulucami’de buluştu

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim