Rize-Artvin Havalimanı’ndan ilk yurt dışı uçuşu Mekke’ye yapıldı.

Korona virüs pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen 2022 yılının Rize’deki ilk hac kafilesi bugün havayolu ile kutsal topraklara doğru yola çıktı. Pazar İlçe Müftülüğü tarafından Rize-Artvin Havalimanı’nda hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi. Kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu yıl hacı adaylarının Rize-Artvin Havalimanından ilk yurt dışı uçuşunu gerçekleştireceklerinden dolayı çok şanslı olduklarını ifade eden Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Gerçekten bugünü dolu dolu yaşıyorum. Ben de 2006 yılında gitmiştim. Hacı adaylarının ne kadar şanslı olduğunu kendimde hissettim. Çünkü kabeden davetiye almışlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İkinci şansları ise Rize-Artvin Havalimanı’nı ilk kez yurtdışı uçuşu yapıyor. Bu Cumhurbaşkanımızın özel ikramıdır. Bugün Rize-Artvin Havalimanından kalkan uçak direk olarak Suudi Arabistan’a direk olarak uçacak. Gerçekten bugün her şey dört dörtlük. Hacılarımızın ve bütün ümmeti Muhammed’in dualarıyla bu millet dimdik duracak" ifadelerini kullandı.

"Evimizden çıktık şimdi direk Arabistan’a gidiyoruz"

Hac adaylarından Mehmet Kahya, Rize’den direk Suudi Arabistan’a uçacaklarını söyleyerek, "Hac yolculuğuna çıktık inşallah Allah utandırmaz. Heyecan var. Duygularla anlatılamaz bir şey bu duygu ancak yaşanır. İnşallah Allah diğer arkadaşlarımıza da nasip eder. Memleketimden direk uçtuğum için çok mutluyum. Çok büyük bir imkan bizim için. Evimizden çıktık şimdi direk Arabistan’a gidiyoruz. Bu duyguları anlatmak çok zor çok güzel duygu" dedi.

Pandeminin ardından ilk hacı adaylarının Rize-Artvin Havalimanından uğurladıklarını ifade eden Pazar İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Kazım Genç ise "2 yıl pandemi dolayısıyla bir hac vazifesi yerine getirilemedi. 2 yılın ardından inşallah bugün hacılarımızı Rize-Artvin havalimanından ilk yurtdışı uçuşu ile beraber uğurlayacağız. Burada büyük bir heyecan var. İslam’ın 5 temel esası olan hac vazifelerini inşallah yerine getirecekler. Bizde buradan müftülük olarak hacılarımızı uğurlayacağız. Kendilerinden isteğimiz, bizlere dua etsinler sağlık sıhhat içerisinde gidip gelsinler" şeklinde konuştu.