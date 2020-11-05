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Rızabey Apartmanı’nın önüne karanfiller bırakıldı
İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA RIZABEY APARTMANI'NIN ÖNÜNE KARANFİLLER KONULDU.
Genel 05.11.2020, 18:57
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İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Rızabey Apartmanı’nın önüne karanfiller konuldu.
İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası 34 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın önüne vatandaşlar karanfiller koyarak hayatını kaybeden vatandaşları andı.
8 katlı Rızabey Apartmanı enkazından geriye ise konulan karanfiller kaldı.
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