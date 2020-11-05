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Rızabey Apartmanı’nın önüne karanfiller bırakıldı

İZMİR DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN ANISINA RIZABEY APARTMANI'NIN ÖNÜNE KARANFİLLER KONULDU.

Genel 05.11.2020, 18:57
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Rızabey Apartmanı’nın önüne karanfiller bırakıldı

İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin anısına Rızabey Apartmanı’nın önüne karanfiller konuldu.

İzmir’de meydana gelen 6,6’lık deprem sonrası 34 kişinin hayatını kaybettiği Rızabey Apartmanı’nın önüne vatandaşlar karanfiller koyarak hayatını kaybeden vatandaşları andı.

8 katlı Rızabey Apartmanı enkazından geriye ise konulan karanfiller kaldı.

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